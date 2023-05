İkinci tur öncesi başkanlar zirvesi... Soyer: İzmir, 70’lere çıkarırsa bu hikaye değişecek

CHP belediye başkanları 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi bir araya geldi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de aldığı oy oranına işaret ederek "İzmir’de yüzde 68 iyi bir rakam, bizi ikinci tura götüren de İzmir’dir ama yine İzmir’deki artışla bu hikaye değişirse değişecek, Orta Anadolu ve Karadeniz’le değil. İzmir bu oranı 70’lere çıkarırsa bu hikaye değişecek” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in mevcut ve önceki dönem Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi bir araya geldi. Kültür Park İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde basına açık gerçekleşen buluşmada; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki Dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura, önceki dönem ve mevcut CHP’li belediye başkanları katıldı.

"İZMİR OLMASAYDI İKİNCİ TUR OLMAZDI"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Aslında bu seçimden de öte bir referandum galiba; karanlık ila aydınlık arasında, demokrasi ile otokrasi arsasında yapılacak bir seçim… Çünkü 100 sene önce, ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten feyz alarak bu topraklarda 100 yıl önce Cumhuriyeti bize armağan eden atalarımızın izinden 100 yıl sonra demokrasiyi bu topraklara getirme mücadelesi veriyoruz. Tarihimizde belki de ilk defa bu kadar yakınız. 14 Mayıs sonrasında ilk gün bir umut kırıklığı yaşanmış olabilir ama her gün her saat sokakta umudun büyüdüğüne şahitlik ediyoruz. Sizler çok ciddi tecrübeler biriktirmiş, her biriniz kendi ilçesinde, beldesinde birçok şeyi yaşamış, oradan süzülerek bugünlere aktarabileceğiniz çok değerli bilgilere sahipsiniz. Önümüzdeki 8 günde gözden kaçan, ihmal edilen, yapılması gerektiğini düşündüğünüz ne varsa onları konuşalım istiyoruz. İzmir olmasaydı, İzmir’deki fazladan 400 bin oy olmasaydı bugün ikinci tur olmazdı. İzmir’in hakkını da teslim edelim. Türkiye’de İzmir olduğu için ikinci tura gidiyoruz" dedi.

"İKİNCİ TUR 0-0 BAŞLIYOR"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise "Geçmiş dönemde görev yapsa da bu dönemde bu seçimin önemini bilen herkes gibi belediye başkanlarımız da sahadaydı. Kimilerinizle bir arada olduk kimilerinizin çalışmalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Bu çalışmalar uzun sürdü, başarılı olduğunu düşünüyorum ama ülkenin nihayeti için gereken sonuca ulaşamadık. İzmir’de yüzde 63 buçuk oranında oy aldık, İzmir’de değişim talep eden yüzde 68.7 ama bu tüm Türkiye’de varmak istediğimiz sonucu getirmedi. Şimdi ikinci tur başlıyor, 0-0 başlıyor. Yaptığımız çalışmalara yeni şeyler de eklememiz gerektiği açık. Sizler deneyim ve çalışmalarınızla çok katkı koydunuz, bugün de önerilerinizi almak ve birlikte yapılacak şeyleri belirmek için bir araya geldik" diye konuştu.



"BİZ MİLLETE ANLATAMADIK"



Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura da şunları kaydetti:



"İlk etapta moralimizi bozan bir seçim oldu. Benim yaşım 80, 1950’den itibaren seçimler hakkında bilgi sahibi oldum. Bu seçim Türk tarihinin seviyesi en düşük, en iğrenç, ahlaksızlıkların en fazla icra edildiği bir seçim. Bir taraftan hukuksuz bir şekilde devletin tüm kaynakları, kadroları, imkanları iktidar lehine kullanılmıştır. İktidar mensupları ortaya hiçbir proje sürmemişlerdir, sadece hakaret, tehdit ve küfür sarf etmişlerdir. Her türlü engellemenin, manipülasyonun yapıldığı bir seçim oldu. Valiler, kaymakamlar devletin değil de partinin adamı gibi çalıştılar. Ahlaka hukuka aykırı olarak bakanlar, nefes almak için bile saraydan izin alan tipler, devletin imkanlarını kullandılar. Maalesef dini ve milliyetçiliği istismar ettiler. Kendimi bildim bileli dinimin gerekliliklerini yerine getiren biri olarak; dini din baronlarından değil sağlam kaynaklardan öğrenen biri olarak açık net söylüyorum; AK Parti dindar bir parti değildir. Türk-İslam tarihinde dinimize en fazla zararı vermiş partidir. Amerika’nın ılımlı-İslam projesini başarıyla uygulamış ve dinimizi dejenere etmiştir. Dinimizde şirk en büyük günahtır, bunlar liderlerini peygamberimizle mukayese etmeye çalışmıştır. Şehit bile olsanız, üzerinizde kul hakkı varsa cennete giremezsiniz. Hiçbir dönemde yolsuzluk, rüşvet, ahlaksızlık bu kadar pervasız yapılmamıştır. Devlet Bahçeli, Türklük ile ilgili her türlü engellemeye ses çıkarmamıştır. Bir de Türk düşmanı ve cinayet müsebbipleri ile iş birliğine evet demiştir. Biz millete herhalde bunu anlatamadık. islamın ve milliyetçiliğin ne olduğunun farkında değil. Hayatında Kuran-ı Kerim’in Türkçesini bir kere bile okuyan bir insan, devleti hortumlayan bu din baronlarının dediklerine inanmayacaktır ama araştırmıyoruz, okumuyoruz.



"KEMAL BEY TÜRKİYE İÇİN ŞANS"

Millete gerçekleri anlatabilmek, yanlış bilgilerini düzeltebilmek, iktidarın din ve milliyetçilikle ilgilisi olmadığını anlatabilmek zorundayız. Ayın 28’inde iktidar devam ederse Türkiye iflas edecektir. Pes etmek yok. Nazımızın geçtiği tüm insanları sandığa götürmemiz lazım. Aklı başında olan insanlara da gerçekleri anlatmamız lazım. Kullanılmayan, iptal edilen, Sinan Oğan’a verilen yaklaşık 12 milyon oy var. Ben Kemal Bey’in başarılı olmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Kemal Kılıçdaroğu’nu 1971 yılından beri tanıyorum, sonrasında da çok kez beraber çalıştık. Türkiye için Kemal Bey’in şans olduğunu ve liyakatli kadrolarla beraber Türkiye için çok şey yapacağına inanıyorum. Sandıklara çok daha iyi sahip çıkarak gerçekleri daha iyi anlatmamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah bu ülkeye acısın. Benim kimseden korkum yok, yaşımı başımı aldım ama 6 torunum var."

KOCAOĞLU'NDAN "ADAM ADAMA" ÇALIŞMA TEKLİFİ

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimlerinde herkes elinden geleni yaptı, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük performans gösterdi. Bu seçim şunu gösterdi; Erdoğan’ın 50.1 alamayacağını gösterdi. Olumlu yönden baktığımızda her şeye rağmen, bütün çabalara rağmen 50.1 alamadı. 50.1’i 14 Mayıs’ta alamayanın 28 Mayıs’ta alma şansı çok daha zayıftır. Dünyadaki seçimleri takip edenler bilirler. Burada şans, potansiyel, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu lehinedir. Bunu aklımıza yerleştirelim. Buna canı yürekten inanıyorum. Sahadaki duruma geldiğimizde; belediye başkanımız olmayan iki ilçeden istek geldi, onlara gittim. CHP’ye en az oy veren, en zor mahallelere giderek çalışma yaptım. En kötüyü görmek, en kötüde çalışmak istedim. Katkıda bulunabilir miyiz diye hareket etim. Hiç nahoş bir durumla karşılaşmadım, çok büyük teveccüh gösterdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gittiğim dönemde bugünden daha iyi karşılanmadım. Bunu Genel Başkanımıza olan teveccühe dayanıyor diye yorumladım. CHP’nin yoğunlukta olduğu yerlere gitmedim. Hepimizin bir telefonu var, bir rehberi var. Herkesin o rehberde nazı geçecek, ortada bildiği; akrabası, tanıdığı, dostu kimse mutlaka arayarak ya giderek bir tarama yapması gerekli… CHP’nin açık ara birinci çıktığı sandıklarda gelmeyenlerin üzerine yoğunlaşmakta fayda var. Her semtin, her ailenin, her sokağın mutlaka hepsinden fazla sözü geçeni vardır. Kanaat önderleri ve aile büyüklerine yoğunlaşmakta fayda var. Mevcut belediye başkanlarımızın da buna maksimum ağırlığı vermeleri gerekir. Sahada olduğunuzu gösterecek kadar ağırlık sahaya ağırlık vererek adam adama çalışma dediğimiz çalışmayı mevcut belediye başkanlarımızın sürdürmesi gerekmektedir. 28 Mayıs’ta ipi göğüslemeye daha yakın olduğumuzu düşünüyorum.

İNANIYORUM BAŞARACAĞIZ

Karşı taraf, ‘istikrar bozulmasın’ propagandasına dayanacaktır. O yüzden parlamentoda sorun çıkmayacağını, kimsenin birbirinin ayağına basamayacağını, parlamentonun ülkenin acil sorunları gündeme getirildiğinde amacına ulaşacağını, yani iki başlılık olmayacağını, tam tersi bir sinerji yaratılacağının altını çizmek istiyorum. Bunu, 2004-2009 yılında belediye meclisinde azınlıkla çalışan bir arkadaşınız olarak söylüyorum; kentin lehine olup çıkartamadığımız bir karar yoktu. Bizim seçimi önde götürdüğümüzü, 14 Mayıs’tan daha yakın olduğumuzu inanarak söylemek ve çalışmak gerekiyor. Geceli gündüzlü çalışmamız gerekiyor. Çalışan kazanıyor. İnanıyorum başaracağız. Hep beraber inanalım, başaralım."



"İZMİR'DEKİ ARTIŞLA BU HİKAYE DEĞİŞECEK"

Toplantı sonunda tekrar açıklamalarda bulunan açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de Sinan Oğan’ın aldığı 4.76 puan oyun 3.45’i AK Parti’den gitmiş, 1.31’i CHP’den gitmiş. Dolayısıyla 4.3’ü AK Parti seçmeni, Tayyip Bey’den vazgeçip Sinan Bey’e oy vermiş. Dolayısıyla bu CHP’ye oy verme ihtimalini gösteren bir gösterge… İzmir’de yüzde 68 iyi bir rakam, bizi ikinci tura götüren de İzmir’dir ama yine İzmir’deki artışla bu hikaye değişirse değişecek, Orta Anadolu ve Karadeniz’le değil. İzmir bu oranı 70’lere çıkarırsa bu hikaye değişecek” dedi.