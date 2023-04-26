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İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanmaları halinde adaleti tesis edeceklerini belirterek "İlk adım olarak, 'Hak, hukuk, adalet' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bu ülkenin en kapsamlı uzlaşmasıyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu ülkenin tamamı, 86 milyonun hepsi yerli ve millidir" dedi

İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir
26 Nisan 2023 Çarşamba 20:36

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te Tur Otobüsleri Park Alanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programında, seçimleri kazanmaları halinde adaleti tesis edeceklerini belirterek "İlk adım olarak, 'Hak, hukuk, adalet' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bu ülkenin en kapsamlı uzlaşmasıyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu ülkenin tamamı, 86 milyonun hepsi yerli ve millidir" diye konuştu.

İmamoğlu, özgürlük, barış, sevgi ve adaletle dolu günlere uyanacaklarını dile getirerek, dertlerinin hayır duası almak olduğunu vurguladı.

"Biz belediye bütçeleriyle çok iş yapıyoruz, devlet bütçesiyle neler yaparız siz düşünün." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bizim olduğumuz yerde haram yenmez. Ülkemizde ekonomiyi, eğitimi, sağlığı ve her konuyu çok iyi bilen kadrolarımız var, göreceksiniz, 'Helal olsun' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, ülkede binlerce haksızlık hikayesi olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bu haksızlıklar benim siyasi yaşamımda da var. Hapis cezaları verdiler bana. Her türlü engellemeyi yaptılar bana. Bakın insanları haksız yere cezaevlerine attılar. Benim yol arkadaşım bugün 1 yılını doldurdu. Tek derdi güzel şehircilik olan ve bir parkın yok olmaması için mücadele eden Tayfun kardeşim ve arkadaşları 1 yıldır hapiste. Tayfun Kahraman'a 15 Mayıs'ta özgürlük gelecek. Ona da özgürlük gelecek, arkadaşlarına da. Hep birlikte yeni ve güzel bir ülkeye uyanacak. Kavga yerine sevgi ve muhabbetle dolu yeni bir döneme gireceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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