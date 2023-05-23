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İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyen İmamoğlu, "Sevgili kardeşim, hepinize adalet hepimize. Adaletin, ne dedim? Ekrem'i Selahattin'i yok. Hepimize adalet, herkese adalet. Orada bir sorun yok" dedi

İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok
23 Mayıs 2023 Salı 20:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 'Hak, Hukuk, Adalet' yazılı bir pankartla ilgili konuşan İmamoğlu, "Sevgili kardeşim, hepinize adalet, hepimize. Adaletin, ne dedim? Ekrem'i Selahattin'i yok. Hepimize adalet, herkese adalet. Orada bir sorun yok. Sevgili kardeşler, sevgili canlarım, önce adaletin, adaletin doğru işlediği yerde hiç kimsenin canı yanmaz, hiç kimsenin. Ama adalet eğer yanlış işliyorsa, herkes hayatından dahi şüphe eder. Onun için hep diyoruz ki bu memleketin en güçlü temelini oluşturmak için, yargının, adaletin, siyasetin üstünde silah gibi durduğu değil. Adaletin en üstte durduğu, hani güzel bir söz var. 'Devletin dini adalettir.' Öyle değil mi? İşte biz öyle bir ülke var edeceğiz. Bu memleketin eşit yurttaşları olacağız. Bu memleketin her hakkının, her hukukunun bize ait olduğunu bileceğiz. Kimse arkada, geride kalmayacak, kimse altta ezilmeyecek. Bu memleketin, her evladı eşit bir sistemle yönetilecek" diye konuştu. 


"BİZİM TEK HEDEFİMİZ VAR ODA BU MEMLEKETİN GERÇEK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK"

İmamoğlu, "Dün bir teyzenin gözyaşlarıyla 'Yavrum, canım çekti ne yapayım, bak ne aldım' dedi. Bir torbanın içinde 5 tane erik, 5 lira. Ondan sonra 'tutamıyorum kendimi' dedi ve ağladı. 80 küsür yaşında teyzemiz ben o teyzeyi pazarda ağlatıyorsam, demek ki sen bu ülkenin hiçbir şeyini yönetemedin. Bizim tek hedefimiz var. O da ne? Bu memleketin gerçek sorunlarına çözüm bulmak. Evlilikler, bu iktidar döneminde ekonomik sorunlardan dolayı yüzde 30 oranında azaldı. Ne yazık ki boşanmalar yüzde 100 oranında arttı. Sevgili hemşerilerim bu bizim ailemize uygun mu?" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu #başakşehir
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