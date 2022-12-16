İmamoğlu ceza aldığını böyle öğrendi. İşte o anlar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak cezası verildi. İmamoğlu'nun bu cezayı öğrendiği anın videosu da sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde ilk olarak şaşkınlık yaşayan İmamoğlu'na daha sonra da teselli için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sarıldığı görülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun hakkındaki kararın ilk öğrendiği anların videosu da paylaşıldı. Görüntülerde kararı öğrenince bir süre şaşkınlık yaşadığı gözlenen İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sarıldığı görülüyor.

İmamoğlu'nun daha sonra kendisi hakkında verilen karar için "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dediği duyuluyor.