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İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu yanıt verdi...

İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu yanıt verdi...
19 Aralık 2022 Pazartesi 08:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı tepkilere neden olurken, konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Katıldığı bir programda soruyu yanıtlayan Soylu, verilen cezayı doğru bulduğunu belirtirken, yargı kararı onaylarsa, İmamoğlu'nu görevden düşürebileceğini söyledi


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Göksu Öngören Özgür ile "Ne Oluyor?" programına konuk oldu. Bakan Soylu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.

Kendisinin istinaf ve yargı onaylarsa görevden alma yetkisinin olacağını belirten Soylu, şöyle konuştu: "Burada bu dava ile ilgili terörle ilgili herhangi bir süreç söz konusu değil, kayyum atanmaz. Görevden alma da hukuk açısından değerlendirilebilir. Ancak benim görevden alma yetkim yok, açığa alma yetkim var. Bu konuda kanun böyle söylüyor. Başka bir suç işleseydi de benim görevden alma yetkim yok. İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan sonra da bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok ancak görevinden düşürebilirim. Ancak bu da, Danıştay'ın kararı geldikten sonra olabilir.

Bu bir devlet, burada kurallar ve teamüller var. Açığa aldıklarımız var, yargı onayladıktan sonra. Ama belediye başkanlığı düşmez. Açığa almak ayrıdır, görevden düşürmek ayrı. Ceza alırsa kamu görevini yapamaz. Karar verilirse bu göreve 10 gün içerisinde valilik tarafından biri atanır, daha sonra seçime gidilir. Ancak süreç açıktır, itiraz etme yetkilerine sahiptir. Kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım."

Etiketler; #Ekrem İmamoğlu #süleyman soylu #haber
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