İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz" dedi

İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor
06 Nisan 2023 Perşembe 21:43

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti. Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı. İftarın ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, depremin ardından Hatay'a 6'ncı gelişi olduğunu söyledi.

Sürecin kötü yönetildiğini ileri süren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çocukların barınmasından eğitimine önemli adımlar atacağını belirtti.

İktidarı ve altılı masayı eleştiren İnce, şöyle devam etti:

"Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP 'hayır' verecek, İYİ Parti 'evet' verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz. Memleket Partisi olarak, Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar on yedi tanesi bir yerde, on tanesi bir yerde, biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı adayı #memleket partisi #muharrem ince #hatay #deprem #altılı masa
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