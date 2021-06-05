İnce İzmir'de Erdoğan'ı eleştirdi: Egosu Türkiye'ye milyarlara mal oluyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilk il başkanlığı binasını İzmir'de açtı. İzmir'de partilere seslen ve iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Erdoğan'ın bir faiz takıntısı var o takıntıyı hiçbir iktisatçı kabul etmiyor. Merkez bankası tarafsız, bağımsız. Eğer dış yatırımcı merkez bankasının bağımsız olmadığını düşünürse senin ekonomin düzelmez" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasını açmak üzere İzmir'e geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce'ye Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz ve parti yöneticilerinin yanı sıra CHP'den ayrılan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin de eşlik etti. Konuşmasında iktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, 20 yıl boyunca CHP'den Menemen Belediye Başkanlığı yapan Tahir Şahin'in Memleket Partisi'ne katıldığını açıkladı. İnce, "Tahir Şahin, Menemen'i 20 sene yönetti, sonra aday yapılmadı ve Menemen'i AKP'ye teslim ettiler. Menemen'e 20 sene hizmet eden Tahir Şahin'e de rozetini burada takıyorum" diyerek Şahin'e parti rozetini taktı.

"Yargının sorunu pik yapmış"



Muhalefetin kendine güvenmediğini belirten İnce, "Bize soruyorlar, 'Neden parti kuruyorsunuz?' diye. Önce memleketin durumunu, sonra da gerekçelerimizi anlatayım. Türkiye'nin ekonomisini batırdılar, tarımını çökerttiler. 41 ilde kuraklık tehlikesi var hükümetten ses yok. Yüz yüze eğitimi beceremiyorlar, uzaktan eğitimi hiç beceremiyorlar. Sağlıkta hiç aşı olmayanlar var bir de üç aşı olanlar var. 19 yıldır memleketi yönetiyor, Atatürk'le her gittikleri yerden kavga yapıyorlar ama bunun yanında da bir muhalefet var. Muhalefet de 20 yıl yönettiği Menemen'i kendi eliyle AKP'ye teslim etti. Yargı Türkiye'nin en sorunlu kurumu. Yargının sorunu pik yapmış. Böyle bir ortamda iktidarla anlaşıyorsun 13 üyenin bir tanesine tavoluyorsun. Bir elma şekeri veriyorlar ve susuyorsun. Sen bu durumu meşrulaşmış oluyorsun. Kendine güvenmiyorsun, özgüvenin yok. Bir hemşerini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi atayacaksın diye yargıyı komple AKP'ye teslim ediyorsun" dedi.



Umudu olmayan Memleket'e gelsin



Yıllardır AK Parti'ye oy verip bugün oy vermeyecek olan seçmene seslen İnce, "Senin yerin tam Memleket Partisi. Gel buraya gel" diyerek konuşmasını sürdüren İnce, "Biz atadan, deden Atatürkçüyüz. CHP'den başka oy vermeyiz. Ne yapalım AKP'ye mi oy verelim. Memnun değilim bu partiden ama zorla CHP'ye oy veriyorum diyenler var. Senin yerin tam da burası. Ben ülkücüyüm ama bu MHP'yi Erdoğan'ın peşine taktılar ne yapayım diyenler senin geleceğin yer tam Memleket Partisi. Ben CHP'ye kızmıştım İYİ Parti'yegitmiştim. Boşlukta kalma güzel kardeşim senin de yerin burası. Ben HDP'ye oy veriyorum ama HDP Türkiye partisi olamıyor bir arpa yol kat edemiyorlar diyorsan gel kardeşim senin yerin Memleket Partisi. Sandığa gitmiyorum, umudum yok diyorsan gel kardeşim senin umudun yeşertelim, senin de yerin burası" diye konuştu.

Kavga etmeyeceğiz



Parti olarak nezaket içerisinde bir siyaset yapacaklarını vurgulayan İnce, "Meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Savaşa girmiyoruz, seçime giriyoruz. Onlar bizim düşmanlarımız değil, rakiplerimiz. Siyasetin dikini değiştireceğiz, siyasete nezaketi, vicdanı, zekayı getireceğiz. Akıllı telefonlar vardı biz şimdi akıllı siyaset yapacağız. Bizim bir ayağımız Ankara'da, bir ayağımız Washington'da değil, Brüksel'de, Moskova'da değil. Aklı, beyni, gönlü Ankara'da olan yurtseverleriz. Bizim partimize destek olanlara sesleniyorum: Yakında üye olacak olanlara sesleniyorum. Birinci şartımız asla sosyal medyada kimseye hakaret etmeyecek, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ülkenin mahkemeleri var, hakaret edenlere dava açarız" dedi.

İnce'nin tahminleri doğru çıktı



"Bizim birinci sloganımız mavi" sözleriyle konuşmalarını sürdüren İnce, "Yani üç tarafı denizle çevrili memleketi baş tacı yapacağı öz. Bu ülkeye adaleti hukuk, tarafsız yargı lazım. Adalet yetmez vicdan da lazım. Millet açlıktan ölürken, 100'ün üzerinde müzisyen intihar etmişken sarayda oturmak hukuka uygun olabilir ama vicdana uygun değil.Maviden sonraki sloganımız diş bilemiyoruz, işi biliyoruz. Bu ülkeye adam gibi namusluca, çağdaş bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde yöneteceğiz. Sloganlarımız belli 3H. Huzur vaat ediyoruz, hakkaniyet vaat ediyoruz ve hukuk vaat ediyoruz. Bağımsız, tarafsız, güvenilen ve saygı duyulan bir hukuk. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında söylemiştim, Erdoğan seçilirse doğal 8 ila 10 lira olur demiştim, oldu. Yarın öbür gün çocuklar iş bulmaya gittiklerinde soracaklar ne zaman mezunsun, pandemi döneminde mi? Çünkü kayıp bir nesil geliyor. Bunlar çocuklara evinde internet veremediler. Beceremedi, beceriksizler bunu. İzmir'e söz veriyorum Memleket Partisi iktidarında bütün öğrencileri hızlı ve erişilebilir internete ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

İftiracı değilseniz imza atın



İktidara ve ana muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'de mafya yargıya yol gösteriyor. 10 bin dolar maaş alan siyasetçiler var. İddialar vardı, saraydan para alıp parti kuranlar var dediler. Muharrem İnce'yi kastetmedik dediler. Bizim üç milletvekilimiz bir önerge verdi. İşleme girmesi için 20 imza lazım. Bizim 20 milletvekilimiz yok. Temiz siyaset istiyorsanız gelin saraydan para alan şerefsiz kim onu bulalım. Siz yalancı değilseniz, oraya imza atarsınız. Siz iftiracı değilseniz buraya imza atarsınız. Mafyadanmaaş almak şerefsizliktir, saraydan para alıp parti kurmak şerefsizliktir ama insanlara iftira atmak da şerefsizliktir. Koltuğa yapışıp insanlara iftira atamayacaksınız.Biz kimiz biliyor musunuz? Biz itaat etmeyip itiraz edenleriz. Biz özgürlüğü, demokrasiyi hukuka seçenleriz. Biz Memleket Partisi olarak kenara çekilip maaşını zıkkımlanan insanlar olmayacağız. Mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Sadece muhalefet değil, eleştirmek değil; zaman zaman yol da göstereceğiz" dedi.

Dolar yükseldikçe dış borç artıyor



Dolar 10 kuruş arttığında Türkiye'nin dış borcunun 45 milyar lira artığını belirten İnce, "Yani bunun şakası yok. Erdoğan'ın bir faiz takıntısı var o takıntıyı hiçbir iktisatçı kabul etmiyor. Merkez bankası başkanım diyor ya o m harfi sırf egosu için Türkiye'ye milyarlara mal oluyor. Merkez bankası tarafsız, bağımsız. Eğer dış yatırımcı merkez bankasının bağımsız olmadığını düşünürse senin ekonomin düzelmez. Genelge ile kararname ile faiz düşmez. Faizin düşmesini, dövizin çıkmasını istemiyorsan üretimi artıracaksın, riskleri azaltacaksın, hukuk devleti olacaksın. Ben dolar 8 10 lira olacak dediğimde gülüyorlardı. Bundan sonrası zaten gökyüzü, onu biz de bilmiyoruz. Bizim bir de üç d projemiz var. Dürüst devlet. TÜİK'ine güvenen bir devlet. Sayıştay raporlarının saklanmadığı ve dijital bir devlet. Diğer projemiz 3B. Birincisi barışacağız; Alevi ile Sünni'yi barıştıracağız. Kavga mı ediyorlar, hayır. Türk ile kürdü barıştıracak, terörü bitireceğiz. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. Biz mandıra filozofu gibi mi yaşayacağız yoksa o otobüsü, uçağı kullanacak mıyız? Süt bize yeter diyorsak tamam. Ama telefon kullanmak istiyor muyuz? O zaman sloganımız o maden çıkacak, o çevre korunacak" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeyi özgürleştireceğiz"



Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ana dilde eğitim hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan İnce, "Benim söylediğim lafları eğip büküp söyledi diyorlar. Cahil insanlar... 'Ana dilde eğitim demokrasiye aykırı demişim' bir kere bu yalan. İki, böyle bir cümle kuranın zeka sorunu vardır. Memleket Partisi'nin felsefesi, ideolojisi nettir. Diyarbakır'da ne konuşuyorsan, İzmir'de, Rize'de onu konuşacaksın. Bizim siyasetimiz böyle olacak. Eğitimciler, çocuğun üstün yararı der. Evinde konuştuğun dil mi, çocuğun dışarıda konuştuğu dil mi? Matematiği nasıl anlarsa öyle anlatılsın dedim. Almış, eğmiş bükmüş. Türkiye'de iki kesim var; yüzde 5 bu tarafta, yüzde 5 bu tarafta. Bunların biri PKK'ya terörist diyemeyenler. Ötekileri de Kürtleri tanımayan ilkel, çağ dışılar. Ancak yüzde 90 makul çoğunluk var. Biz Türkiye'yi o yüzde 90 makul çoğunlukla buluşturacağız.Hiçbir problemi İzmir'de farklı, Şırnak'ta farklı konuşmayacağız. Biz bu ülkeyi özgürleştireceğiz, birlikte başaracağız" dedi.

"Umutları yeşerteceğiz"



Memlekete Partisi'nin ilk il binasını İzmir'de açtıklarını ifade eden Genel Başkan Muharrem İnce, "Önümüzdeki hafta içinde Van, Ağrı, Erzurum il binalarını açacağız. Sonra İstanbul'u açacağız sora dahilimde devam edeceğiz. Bir hafta, 10 gün içinde 48ilde örgütümüz var. Yaz sonunda göreceksiniz. Bir yaz sonuna bakın sonbahara, bir de yılbaşına bakın. Birinci parti nasıl olunur herkes görecek. Bu milleti 19 senede canından bezdirdiler. Umutları yok ettiler. Gençler yurtdışına gitmek için fırsat kolluyor. Gelecekten umutsuzlar. Biz bu umutları yeniden yeşerteceğiz. Partimizin il binası vatana millete hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Genel Başkan İnce, konuşmasının ardında il başkanlığı binasının açılışını yaptı.