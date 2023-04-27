Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
0
Kılıçdaroğlu: Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda, farkındayız
Kılıçdaroğlu: Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda, farkındayız
0
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
0
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
0

İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir'de "Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler" dedi

İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?
27 Nisan 2023 Perşembe 19:04

Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek, Saadet, DEVA partilerinden 77 kişinin CHP listelerinden seçime girdiğini belirtti.

"Ey benim CHP'li kardeşlerim, yıllarca birlikte mücadele ettik." diyen İnce, şöyle konuştu:

"Şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi sabahı çekip gidecekler. Ali Dibocuları seçeceksiniz sonra onlar pazartesi sabahı terk edecekler."

İnce, ülkeyi "3A" ile yöneteceklerini dile getirerek, "Akıl, bilim diyeceğiz. Nanoteknoloji, kuantum, dijitalleşme, yüksek teknoloji... Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Önce çocuklar, gençler iletişim vergisinden kurtulacak. Cep telefonu alırken, tablet alırken o yüksek vergilerden kurtulacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin neresine giderse gitsin kendisini gençlerin karşıladığını kaydeden İnce, gençlerin sandıktaki devrimini herkesin göreceğini sözlerine ekledi.

İnce beraberindeki partililerle, Porsuk Bulvarı, İki Eylül, Hamamyolu ve Atatürk caddelerinde vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksel taşkın #chp #izmir #kemalizm #seçim #eskişehir #Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda, farkındayız
Sonraki Haber
İzmir'deki korkutan yangınla ilgili ilk açıklama: Ahşap kaplama çalışmaları güçleştiriyor
Kılıçdaroğlu: Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda, farkındayız
Kılıçdaroğlu: Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda, farkındayız
0
Binali Yıldırım, İzmir'de Evlad-ı Fatihan Derneği üyeleriyle buluştu
Binali Yıldırım, İzmir'de Evlad-ı Fatihan Derneği üyeleriyle buluştu
0
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
0
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
0
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi
0
CHP'li Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız
CHP'li Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.