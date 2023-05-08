İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' 'Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum'. Bana yanlış söylüyor bunlar. Bence Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti" dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi. İnce, konuşmasında kentin tarım ve turizmine yönelik değerlendirme yaptığı sırada mikrofonunun sesi kesildi. Konuşmasına bir süre ara veren İnce, kesintinin sona ermesini bekledi. İnce sonrasında, "Elektrik kesilmiş trafoya kedi girmiş' dedi. Seçim sürecinde 45 gündür çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu anlatan İnce, "Hepsi hikaye, vız gelir, tırıs gider. Onlarla ilgilenmiyorum. Muharrem İnce'nin abdestinden şüphesi yok. Merak etmeyin. Onlar alçak FETÖ'cülerin, bit yavrusunun işleri. Onlar bit yavrusu. Onlar bunu yapsınlar önemli değil" diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırıya yönelik görüşlerini aktaran İnce, şunları söyledi:

"Dün memlekette ilginç bir şey oydu. 14'ünde seçim var. Seçim şölen, demokrasi, bayram demektir. Sandıkla gelen sandıkla gider. Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliği sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı, 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı, 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet müdürü, vali seyrediyor. Bu ayıptır, bu demokrasiye kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal o içişleri bakanını, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden alın. Bunların sicili bozuk. Bunlar Ankara'nın göbeğinde kendi evlatlarını öldürdüler. Onun kanının izini bile sürmediler. Üstünü kapattılar. Bunlar sicili bozuk insanlar. Demokrasiye lekedir bu. Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı Erzurum'a gidemeyecek mi? Hepimiz istediğimiz yere gideriz. Ben Antalya'ya giderim, öbürü Rize'ye gider. Türkiye'de 4 cumhurbaşkanı adayı var. Hepimiz kampanya yapıyoruz. Erdoğan'ın bizden farkı var. Bizim güvenliğimiz de ona emanet. 5 sene önce millet ona yetki verdi. Dedi ki 'Al bu memleketi yönet.' Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Asker, polis, devletin polisidir. İmamoğlu'na taş atılırken polisler seyredemez. Sen bu ülkenin askerini, polisini, rakiplerine karşı kullanamazsın. Düşmanlara karşı kullanırsın."



'İÇİŞLERİ BAKANI, VALİYİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALMALIDIR'

Seçimin, demokrasi şöleni olduğunu ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"O içişleri bakanı, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden almalıdır. Bu ülkeden ürker oldum. Ürküyorum. Nasıl bir şeydir. Başkentin ortasında kendi evlatlarını öldürdüler üstünü kapattılar. Belediye başkanına taşlı saldırı yaptılar. Bu ülkeden korkar, ürker oldum. Çok üzgünüm. Biz ayın 14'ünde savaşa girmiyoruz, seçime giriyoruz. Kim kazanırsa cumhurbaşkanı olacak. Buradan ülkenin savcılarına sesleniyorum. Sizin önünüzde cumhuriyet savcısı yazıyor. Ali Yeşildağ, Muhammet Yakut'u görmüyor musunuz. Bunlar mı savcı? Mafya devleti yaptılar ülkeyi. Asker, polis, silahlar, emrinizde güvenliği sağlamak zorundasınız. Ama merak etmeyin sözle boğarız sizi. Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu nefret dilini terk edin, bırakın. Adayların güvenliğini sağlamak sizin işinizdir."



'3 YAKININIZI İKNA EDİN'

Miting alanındaki partililerden kendisine oy verilmesi için 3 yakınlarını ikna etmelerini isteyen İnce'ye, partililerden bazıları AK Partili aile fertlerini ikna ettiklerini söyledi. Bunun üzerine İnce, "Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim" dedi.