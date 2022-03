İnce’den Atatürk’süz mutabakat göndermesi

İzmir’de gençlerle buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, merkezi iktidara ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına imza atan 6 muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında Balçova’da bir cafede gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını cevaplayan İnce, ülkenin içinde bulunduğu durum üzerinden merkezi iktidara ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına imza atan 6 muhalefet partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.



“Hikaye işlerle uğraşmayın”



Siyasetin ülke yönetiminde en önemli bileşen olduğunu ifade eden İnce, politikacıların suni gündemleri konuştuğunu belirtti. İnce, “Siyasetsiz işi yürütmek mümkün değil. Yönetme işi siyaset kurumudur. Size bir tavsiyem de olayların ayırtılarını öğrenin. Hikaye işlerle uğraşamayın. Örneğin 2018 seçimlerinde ben farklı bir kampanya yapayım. Bilim, nano teknoloji, uzay madenciliği dedim. Bugün de siyasette başka şeylerden bahsetmeliyiz. Salı’dan Salı’ya birbirlerine hakaret edenler değil. Geleceği konuşmamız lazım. Önümüzde ne var? Siz benim yaşıma gelmeden karşılaşacağınız problemler neler? Türkiye’de siyaset kurumunun konuştuğu işlere bakın. ‘Biz gelmeden önce buzdolabı yoktu’ diyor cumhurbaşkanı. Sanki biz ağaç kovuğunda saklıyorduk yiyecekleri. Daha sonra ‘Ambulans yoktu’ dedi. At arabalarıyla mı taşıyorduk biz hastalarımız. Sonra Çanakkale Köprüsü’nde ‘200 liracık’ diyor. Et Süt Kurumu Genel Müdür çıkmış, ‘Çok kuyruk vardı diye zam yaptık’ diyor. bunu siyasetle açıklayamazsınız. Bu argo açıklanır. Bunlar bence balatayı sıyırmışlar. Bunların kayış kopmuş. Kafayı kırmışlar. Bilim, hukuki vicdan diyoruz. Adam kafayı kırmış. Neyi konuşmamız lazım? Yapay zekayı konuşmamız gerekiyor. Bir politikacı gençlerle bir araya gelmişse insan zekasına benzeyen akıllı sistemleri, robotları konuşmamız lazım. Bankacılık ve finans sektörünü konuşacağız. Şu anda bir savaş var. Önceden savaş; tanklar, makinalı tüfekler arasında oluyordu. Şimdi cephede savaş var, sivillerde savaş var, yetmedi bankalarda savaş var. Sosyal medyada da savaş var. Savaş, sadece eline bombayı, makineli tüfeği alarak cephede yapılmıyor. Ben isterdim ki bu politikacılarla, rakiplerimle gençlerin karşısına çıkıp yapay zekâyı, değişen dünyayı konuşalım demeyi çok isterdim. Ama onlar ambulans mı vardı, buzdolabı mı vardı desinler Kimi dini kimi Atatürk’ü sömürecek. Böyle bir düzen var” dedi.



“Diktatörler mizahtan hoşlanmaz”



Konuşmasının devamında ise İnce, “Aslında 3 M’yi konuşmak isterdim. Matematik, mizah ve mutluluk. Matematik olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey meraktan ve gözlemden başladı. Ayı, mevsimleri gözlemledi. Sonra astronomiyle başladı her şey. Sonra sayma başladı ve matematik devreye girdi. O günden beri her şey matematik. Matematik olmadan ne siyaset ne ekonomi ne mutluluk ne de refah olur. Son yıllarda unutulan bir şeyi hatırlatayım. Mizah… Mizah varsa zeka vardır. Diktatörler mizahtan hiç hoşlanmaz. Kaba kuvvet isterler, cam kırın şiddet gösterin isterler. Onun için şiddete bulaşmayın” diye konuştu.



“Çağınızı iyi okuyun”



Mevcut siyasi partilerin siyaset anlayışını da eleştiren İnce, “2050’yi konuşacağız. 2023… Palavradan hedefler değil. Gerçekten geleceği konuşmamız lazım. Bugün 100 çocuk doğsa, onların 65’inin yapacağı iş bugün yeryüzünde yok. Çağınızı iyi okumanız lazım. Çağınızı iyi okumazsanız hiçbir şey olamazsınız. Mesela diplomalarınız çok önemli değil, sertifikalarınız daha önemli olacak. Diploma herkeste olacak çünkü. Sürekli olarak kendinizi geliştirmelisiniz. Ben ilkeli siyaseti savunuyorum. HDP ile görüşeyim göz kırpayım, DEVA ile görüşeyim göz kırpayım. Ben böyle biri değilim. Benim kırmızı çizgim var. Atatürk’le problemi olan kimseyi Memleket Partisi’ne istemiyorum. Ben siyaseti böyle yapmayı tercih ediyorum. Size de tavsiyem budur. İlkeli, omurgalı bir siyaset yapın” şeklinde konuştu.



İlkesiz mutabakat çıkışı



6 muhalefet partisinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına ilişkin de İnce, mutabakata katılmadığını çünkü ilkesiz bir mutabakat olduğunu öne sürdü. İnce, “Mutabakat metninde Atatürk geçmiyor. Niye geçmiyor? Birileri kızmasın diye. Metnin içinde İstanbul sözleşmesi yok. Ne yapacağız? O 6’lı yarın iktidar oldu diyelim ne yapacağız? Atatürk, İstanbul sözleşmesi, laiklik yok. Eğitim ne olacak? Yazmamışlar. Ben o masada olsam o metne imza atmam. Atatürk olacak. Ayrıca Cem evleri de yok. Alevilere zulüm yapılıyor bu ülkede. Kimse görmüyor. Bunu savunmak için Alevi olmaya gerek yok. ‘Cemevi yazamayız’ Temel Karamollaoğlu kızar. ‘Tarikat diyemeyiz’ Ali Babacan kızar. ‘Laiklik diyemeyiz’ Ahmet Davutoğlu kızar. Sen niye oradasın? Biz işe bu şekilde bakmıyoruz” diye konuştu.



“Tek başıma yenerim”



Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasının üzerinden de eleştirilerde bulunan İnce, “Hiç biri çıkıp ‘Ben bu adamı yenerim’ diyemiyor. Ben diyorum. Ben tek başıma bu adamı yenerim. Özgüveniniz olacak. Muhalefet adayını erken belli etmeyecekmiş, niye? Yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor sen mi yıpranacaksın?” dedi.