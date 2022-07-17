İngiltere'nin sığınmacı planına Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye'yi eklediği iddiasına tepkiler sürüyor. Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, 'işlemleri' tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Ruanda, Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan giden göçmenlerin kendi topraklarında tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken İngiliz The Times gazetesi, Muhafazakar Parti'den başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların gönderileceği ülke sayısını artırmak istediğini öne sürdü. The Times gazetesinde yer alan haberde, Bakan Truss'ın sığınmacıların sınır dışı edildiği yerlere Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı iddia edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İDDİALARA YANIT

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un İngiliz basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz.

"TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÜLKENİN SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR"

8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır." dedi.

"BATI BÖYLE KULLANIŞLI REJİMLERİ SEVER"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Ruanda ve Türkiye planıyla ilgili "İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız." açıklamasını yaptı.

RUANDA PLANI NEDİR?

İngiltere'nin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Hükümet, sığınma talebi başvuruları işleme alınırken göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesinin insan kaçakçılığını ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen akışını önleyeceğini savunmuştu.

Öte yandan İngiltere hükümetinin göçmenleri sınır dışı etme hamlesi, geçen ay AİHM tarafından son anda engellenmişti. Sığınmacıları İngiltere'den Ruanda'ya taşıyacak ilk uçak, geçen ay kalkıştan hemen önce AİHM'in itirazıyla boşaltılmış, İngiliz hükümeti hayal kırıklığı yaşarken planı protesto eden kesimler kararı memnuniyetle karşılamıştı.