İşçiler virüsle baş başa bırakıldı!

Salgın sürecinde özellikle emekçilerin yoğun olarak çalışmaya zorlandığı fabrikalarda ortaya çıkan ağır koşullara dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ateşi olan işçiye ateşi düşsün diye yüzünün yıkatıldığını ve tedbirsiz çalışmaya zorlandığını ileri sürdü.

Son olarak Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir Tekstil Fabrikası'nda bir işçide Korona virüsü tespit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ve işçilerin içinde bulunduğu şartları paylaşan CHP İzmir Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, fabrikalarda çalışan işçiler virüsle baş başa bırakıldığını belirtti ve işi ile sağlığı arasında kalan emekçilerin içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekti. İşçilerin hasta olduğunu, bu durumun saklanmaya çalışıldığını, hastalığın ortaya çıkmasının ardından ise iş bırakma hakkını kullanmak isteyen işçilere sopalarla saldırıldığı iddialarının gündemde olduğunu vurgulayan Beko, ilgili fabrikada acilen önlem alınmasını ve sağlıklı bir ortam oluşana kadar üretime ara verilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Ülke genelinde yine salgın nedeniyle bazı fabrikalarda işçilerin ücretsiz izne çıkarıldıklarını, kiminde ise yıllık izinlerin kullandırıldığına vurgu yapan Beko, "fabrikaların bir kısmında ise işçi ücretleri; Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, işsizlik ödeneğinden karşılanıyor. Bu ücretlerin ne kadar az olduğu ortadadır. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, yıllık izni ve işsizlik sigortası kapsamında olmayan işçiler için hiçbir önlem alınmadığını gösteren çok ciddi bir rapor yayınlandı. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikasının yayınladığı bu raporda, özellikle Tekstil fabrikalarındaki çalışma koşullarında hijyen kurallarının olmadığı belirtiliyor. İşçilere ya hiç maske verilmediği ya da yetersiz ve sağlıksız şekilde maske dağıtımının yapıldığı ileri sürülmesi çok vahim bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Fabrika sorumlularına sesleniyorum. Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde tekstil fabrikalarında çalışan emekçilerimizin ücretli izin talepleri karşılanmalı, çalışmanın sürdürülmesi gereken noktada Sağlık Kurullarının aldığı tedbirlere riayet ederek gerekli koşullar oluşturulmalı ve işçilere koruyucu maske, eldiven ve tulum verilmedir" uyarısında bulundu.

İşçiler mayına basıyor!

CHP'li Beko, virüsün yayılma riskini arttıracak bir başka ciddi tehdidin ise işe giriş ve çıkışlar sırasında olduğuna dikkat çekti. Raporda yer alan dikkat çekici noktalara da değinen Beko, "Yüzlerce, binlerce işçi eş zamanlı olarak işe girip çıkmakta ve adeta mayın tarlasındalar. Yüzlerce, binlerce el, aynı yere parmak basarak parmak okutmak zorunda bırakılmıştır. Ne yazık ki, fabrika girişinde işçilerin cep telefonu alınıp, ateşi olan işçiye ateşi düşsün diye yüzünü yıkatıp, çalıştırılmaya devam ettirildiği bilgisi veriliyor. Semptom gösteren işçilerin çalıştığı fabrikaların tatil edildikten sonra hiçbir önlem alınmadan işçilerin evlerine yollandığına, yurtdışından gelen patronların karantinaya uymadığına ve bu halde fabrikaları denetlediğine dikkat çekiliyor. Maalesef son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Emekçileri tüm bu yaşananlardan haberdar olmaması için uğraşıldığını ve hastalık belirtisi gösteren işçilerin saklanmaya çalışıldığına dikkat çeken Beko, "Üretim; sermaye sahiplerinin ve hükümet yandaşlarının çıkarı için değil, bu ülkede yaşayan insanların zaruri ihtiyaçları için, gıda, temizlik ve sağlık gibi alanlarda sadece sürdürülmelidir. Üretimin devam edeceği bu yerlerde ise işçi sağlığının, can güvenliğinin ön planda tutulması, tıbbın öngördüğü gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında tüm sektörlerde tüm çalışanlara ücretli izin verilmeli, işsizlik ödemesinin kapsam, sınır ve miktarı genişletilmeli, sendikaların ve meslek örgütlerinin açıkladığı talepler derhal hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Beko, Dev-Tekstil'in İzmir'de örgütlü olduğu işletmelerdeki durumu ise şöyle paylaştı: İZMİR: 1-Serbest Bölge HUGO BOSS: Üretim tamamen durmuş durumda. İki hafta önce işçileri yıllık izne çıkardılar, önümüzdeki hafta açıklama yapılacak. ROY ROBSON: 11 Mart'ın ardından işçilere bir hafta yıllık izin kullandırdılar. Şimdi ise kısa çalışma ödeneğine başvuracak. 30 Haziran'a kadar ücretsiz izindeler. DİGEL: 15 gündür yıllık izindeler. Sonrası için henüz net bir bilgi yok. NORDİA: 10 günlük yıllık izne çıkardılar. Halen işçilere net bir bilgi verilmiş değil. 2-Begos: ERA TEKSTİL: Çalışan işçilerden üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından fabrika üretime ara verdi. İşçiler nisan sonuna kadar izindeler. GNT TEKSTİL: 13 Nisan'a kadar işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. DERA TEKSTİL: Kısa çalışma ödeneğine başvurdular. İşçiler ücretsiz izne çıkarıldı ve izin süresi belli değil. NARKON TEKSTİL: İki haftalık ücretsiz iznin ardından patron kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 27 Nisan'a kadar çalışmayacaklar ancak siparişe göre erken başlama durumları var. 3- Sarnıç: BETA TEKSTİL: İki haftalık yıllık izne çıktılar. Ancak izni olmayan işçilerin bir sonraki yıllık izninden kullandırdılar. SİR TEKSTİL: 6 Nisan'a kadar üretime ara verilmiş durumda. İşçileri ücretsiz izne çıkarıldılar. KORDON TEKSTİL: İşçilerin çoğunun sigortasız çalıştığı Kordon Tekstil'de alınan önlemler ve sağlık koşulları oldukça kötü durumda. 1 hafta izne çıktıktan sonra çalışmaya devam ettiler. İşçilere maske takma zorunluluğu getirilmiş ancak yemeklerin hijyenik olmadığı gerekçesiyle yemeklerin evden getirilmesi ifade edilmiş.

Çalışma saatlerinin düşürüleceği söylenmesine rağmen iki gündür işçiler aynı saatte paydos ediyor. MOTTO TEKSTİL: Üretim halen devam ediyor. Parça başı çalışılıyor. Fabrikanın tatil edilip edilmeyeceği haftaya belli olacak. MEDİKAL TEKSTİL: Maske üretiyorlar. Yoğunluktan kaynaklı işçiler sabahlara kadar çalıştırılıyor. AYDIN GİYİM: İşçiler yıllık izne çıkartıldı. Sonrasına dair işçilere bir açıklama yapılmadı. 4- Çiğli: MUDE TEKSTİL: Bir işçide koronavirüs tespit edildikten sonra iki hafta süreyle yıllık izne çıkartıldı. 6 Nisan günü iş başı yapılacak. MASEK SPOR: Salgının başladığından bu yana işçiler çalışıyor. Dezenfektan, tuvalet hijyeni ve işçiler arasına konulan mesafe dışında bir önlem yok. İşlerin yoğunluğundan kaynaklı mesaiye kalınıyor. Patron ücretsiz izin önermiş ancak işçiler ihtiyaçları olduğu için tercih etmiyorlar, üretim deva ediyor. TEKS SPORT: Bütün işçileri ücretsiz izne çıkarıldılar. İşveren hiçbir açıklama yapmamış durumda. ÜNİTEKS: Korona virüsüne karşı dezenfektan koyma, lavaboların ve tuvaletlerin temizliği, yemekte uzak oturma gibi önlemler aldı. Üniteks'in Zara, Belçika, H&M müşterilerine iş yapan bölümler iki hafta izin kullandı. İki haftalık izinleri senelik izinden kesen Üniteks, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. 1 Nisan'dan itibaren de bütün fabrika üretime ara vermiş durumda. Maaşların %60'ını postaneden alacaklar. İzinlerin ne zaman biteceğini süreç gösterecek. HORİ TEKSTİL: Birkaç yere dezenfektan koymanın dışında hiçbir önlem alınmadı. İşçiler iş yoğunluğu yüzünden mesaili çalışıyor. 5- Torbalı: UZ PAMUK: İşçiler yıllık izne çıkarıldılar. Sonrasının ne olacağı belirsiz, işçiler net bilgilendirilmiyor. SUN TEKSTİL: Patron kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. 30 Nisan'a kadar üretime ara verildi. EKOTEN: Üretime ara verilmiş durumda. Patron kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak.