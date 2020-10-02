İtfaiyecilerden Sertel'e ödül

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'e itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesine yönelik çabaları nedeniyle İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Tüm Bel-Sen tarafından "Gönüllü İtfaiyeci" sertifikası ve plaket takdim edildi.

İzmir İtfaiyesi'nde düzenlenen törene İzmir İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Buse Engin, İzmir İtfaiyesi müdürleri, itfaiyeciler ve sendika temsilcileri katıldı. Tören öncesinde gerçekleştirilen toplantıda tüm personelle bir araya gelen Atila Sertel, itfaiyecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Yaşamı boyunca çok sayıda ödül aldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, gönüllü itfaiyecilik sertifikasının kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı. Dünyanın birçok yerinde saygın mesleklerin başında gelen itfaiyeciliğin ülkemizde meslek olarak kabul edilmemesinin üzücü olduğunu ifade eden Sertel, "Sizlerin uzun yıllardır yürüttüğü mücadeleye ben de Meclis'te beş yıldır omuz veriyorum. Henüz sonuç alamadık. Ancak yılmadan, bıkmadan, sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Mesele siyaset üstü

Meselenin siyaset ötesi olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti: "Bu olay siyasi bir olay değildir. Bu hak, hukuk ve adalet meselesidir. Ülkemizde itfaiyecilik meslek liseleri var. İtfaiyecilik meslek yüksek okulu var ancak itfaiyecilik yasalarımızda meslek olarak kabul edilmiyor. Meslek sadece tabela üzerinde kalıyor. Bu yasanın çıkması halinde açılan meslek liselerinin ve yüksekokullarının da bir anlamı olacak. İtfaiyeciliğin ayrı bir hizmet sınıfı olarak kabul edilmesi için 2016 yılında kanun teklifi verdim. Ancak bu teklifim komisyonda dahi görüşülmedi. 27'nci dönemde teklifimi yineledim. Yine komisyonlara gelmeyince İçtüzük 37 gereği doğrudan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağladım. Türkiye genelinde tüm itfaiyecilerin büyük bir heyecanla beklediği kanun teklifim ne yazıkki iktidarın oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine tüm milletvekillerine mektup yazdım. İktidar milletvekillerine 'teklifi siz getirin' biz 'evet diyelim' dedim. Ancak yine de sonuç alamadık. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Tüm itfaiyeci kardeşlerimin büyük ilgisini ve desteğini görüyorum. Sizlerin de desteğiyle 27'nci dönem bitmeden itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edildiğini görmek istiyorum."

Canları pahasına, sürekli yüksek tehlike altında görev yapan itfaiyecilerin masa başı memurların bulunduğu Genel İdari Hizmetler Sınıfı'nda olmasının doğru olmadığını dile getiren Sertel, "Görev esnasında ölürseniz şehit sayılmıyorsunuz. Sürekli tehlike altında çalışıyorsunuz ancak belediyenin parklarında veya mezarlıklarında çalışan personelle aynı sosyal haklardan yararlanıyorsunuz. Bu da haksızlık. Can güvenliğinin olduğu bir meslek grubuna pozitif ayrım yapılmalı" konuştu.

Ne yapsak az

27'nci dönem 4'ncü yasama yılının başladığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu dönemde itfaiye teşkilatını temsilen Türkiye'nin 81 ilinden gelen itfaiyecilerle birlikte Meclis'te siyasi parti temsilcilerini ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İzmir İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak ve Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Buse Engin Atila Sertel'e "Gönüllü İtfaiyeci Sertifikası" ile birlikte teşekkür plaketi takdim etti. Varlıorpak ve Engin, "Bizler için yürüttüğünüz mücadele takdire şayan. Sizi kendi içimizden bir olarak görüyoruz. Ne yapsak az. Türkiye'deki tüm itfaiye teşkilatı adına gönülden teşekkür ediyoruz" dediler. Bir saatten fazla süren tören ve toplantının ardından Sertel ve İzmir İtfaiyesi çalışanları hep birlikte anı fotoğrafı çektirdi.