İYİ'ler hareketine omuz verin

İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa, İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Pelin Atmaca - 'İktidar yürüyüşümüze katılarak bizimle beraber geleceğin güçlü Türkiyesinin inşaasına şahit olmanızı, omuz vermenizi istiyorum' diyen Boyunağa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugün Türk Milletinin emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin ülkeyi tüm kurumları ile teslim alma emellerine dur demek için başlatılan ve bu uğurda tüm engellemelere rağmen kararlılıkla ortaya konulan İYİ'ler hareketinin doğum günüdür. Bundan 2 yıl önce demokrasi uğruna yuvalarından, uzun süreli aidiyetlerinden koparılan, apoletleri sökülen tek derdi Türkiye olan vatanseverlerin yeni bir heyecan, yeni bir şevk ve istekle meydana getirdiği İYİ Partimizin kuruluşunun 2. yılını kutluyoruz. İYİ Parti kurulduğu günden beri ülke insanının mutluluğu, refahı, aydınlanması noktasında politika yapmış, siyasi politikasını bu yönde belirlemiştir. Bir nevi halkın ve hakkın temsilcisi olmuştur.

Sessiz çoğunluğun sesiyiz

İYİ'ler hareketi belli başlı finans kuruluşlarından, yardım kuruluşlarından finansman desteği almamış, cemaat ve tarikatlardan insan kaynağı edinmemiştir. Ayrıca İYİ'ler hareketi olan İYİ Parti yıllar yılı sindirilmiş, bir kenarda unutulmuş sessiz çoğunluğun sesi olarak ortaya çıkmış, halk tarafından oluşturulmuş halkı tüm farklılıklarıyla vatanseverlik potasında bir araya getirmiş bir siyasi partidir. Bugün İYİ Parti her geçen gün nobranlaşan ve tek adam rejimiyle ülkeyi kendine göre dizayn etmeye çalışan mevcut iktidarın da ülke üzerindeki heveslerini kursağında bırakmış gidişatı değiştirmiş bir partidir. 31 Mart seçimlerinde Millet ittifakının bir üyesi olarak seçime giren İYİ Parti alışkanlıkları değiştirmiş 25'er yıl sonra İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin millet ittifakı bloğuna geçmesini sağlayarak büyük başarının ortağı ve 2 yıllık genç bir parti olmasına rağmen söz sahibi olmuştur.

Oy oranımız artıyor

Kurulduğu günden beri mevcut iktidar ve onun açıktan destekçisi gizli ortağı tarafından sürekli olarak devamlılığı olmayacağına dair spekülatif demeçler veren partimizi hedef alıp, üyelerimizi kendi partilerine davet edenler bir şeyi gözden kaçırmaktadırlar. Bugün İYİ Parti kendi partilerinden istifa eden vatandaşlarımızın ilk tercihidir. Her geçen gün artan bir teveccühle sürekli üye sayısını ve oy oranlarını artıran İYİ Parti 2. yılında yakaladığı ivmeyi her geçen gün artırarak kökleşecek ve muhakkak ülkeyi yönetecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza sesleniyor; yaptıklarımız, yapacağımızın teminatı olarak görülmesini, iktidar yürüyüşümüze katılarak bizimle beraber geleceğin güçlü Türkiyesinin inşaasına şahit olmanızı, omuz vermenizi istiyorum. İYİ Partimizin 2. yılı kutlu olsun. İYİ'ki varsın İYİ Parti!.