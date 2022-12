İYİ Parti 6'lı masadan ayrılıyor mu? Akşener yanıt verdi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan 6'lı masadan kalkacağına yönelik söylentilere yanıt verdi. Her an gidebileceği anlayışını oluşturmaya çalışanların profilinin bir hayli ilginç olduğunu ve bu kişilerin muhalefet yanında görünen insanlardan oluştuğunu belirten Akşener, "Çok ön yargılar varmış bizimle ilgili. Kurban keserler yani bazıları ben kalksam, o masadan" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Akşener 6'lı masayı dağıtır" söylemleri hatırlatılan İYİ Parti lideri, gündemdeki iddiaya şu sözlerle yanıt verdi; "Çok ilginç bu. Hiç benim yumuşak, bir 'Acaba mı' mesajı verdiğim söz konusu değil. O zaman burada 'Her an gidebilir' anlayışını oluşturmaya çalışanlara bakarsanız çok ilginç. Onlar muhalefet yanında görünen pek çok insan. 'Acaba şu kadının sinirini bozup, bir an evvel kaldırsak mı?' Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu arada seçmenini konsolide edebilmesi için farkında veya farkında olmadan yaratılan bir istifham mı? Döndürüp, döndürüp ben davet ediliyorum, partim davet ediliyor.



"ÇOK ÖN YARGILAR VARMIŞ BİZİMLE İLGİLİ"

Her seferinde ben de 'Hayır' diyorum. Yani benim kadar bu konuda davet alıp, net 'Hayır' diyen de yok. Ben her şeyin farkındayım, Gülhane Parkı'ndayım. İlginç bir durum var orada, ben bir şeyi fark ettim. Çok ön yargılar varmış bizimle ilgili. Kurban keserler yani bazıları ben kalksam, o masadan.

Akşener, konuyla ilgili "kimden bahsettiği" yönündeki soruya yanıt verirken, "Muhalefeti tanzim etmeye çalışan insanlardan bahsediyorum. Yani bir şeylere razı edilmeye yönelik midir? Onları bilemiyorum, çalışmadım henüz. Bak çalışmaya başlarsam yanar herkes" ifadelerini kullandı.

"ARALARINDA AYDINLAR, KANAAT ÖNDERLERİ VAR"

Muhalefeti tanzim etmek etmeyenler arasında aydınların, kanaat önderlerinin, akademik kadrodan isimlerin olduğunu öne süren Akşener, bunun kendisini şaşırttığını kaydetti. Altılı masanın 3 görevi yerine getirmek için oluşturulduğunu belirten Akşener, "Onun için kuruldu. Sonra ittifaka dönerse başka bir şey, şu an ittifak değil. Görevi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, seçim güvenliği ve adayı belirlemek" dedi.