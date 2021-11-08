KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0
İNANILMAZ YENİLİK!
İNANILMAZ YENİLİK!
0
ABD O YASAĞI KALDIRDI
ABD O YASAĞI KALDIRDI
0
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
0

İYİ Parti'de Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Meral Akşener'in talimatıyla görevden ayrılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti'de Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
08 Kasım 2021 Pazartesi 15:30

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmiş ve tepkileri üzerine çekmişti.

Sosyal medya ve siyaset camiasından gelen tepkilere kayıtsız kalamayan İYİ Parti, önceki gün Lütfü Türkkan'ın istifasını istedi. Türkkan da "Akşener'in talimatıyla görevimden ayrıldım" açıklaması yaptı. Partide önemli bir organ olan grup başkanvekilliğine kimin geleceği dünden beri merak ediliyordu.

Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve aday olduğu ve parti yönetiminin de sıcak baktığı belirtildi.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Geçtiğimiz sene Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak İYİ Parti sıralarına katıldı.

Etiketler; #iyi parti #lütfü türkkan #meral akşener #erhan usta
Önceki Haber
İzmir Tabip Odası Başkanı: 4'üncü pik bir türlü kontrol altına alınamıyor
Sonraki Haber
Manisa'da 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kılıçdaroğlu kadınlar için 6 vaadini sıraladı
Kılıçdaroğlu kadınlar için 6 vaadini sıraladı
0
Dervişoğlu’ndan AK Parti’ye yeşil ışık
Dervişoğlu’ndan AK Parti’ye yeşil ışık
0
Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama
0
İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor!
İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor!
0
Tepki toplayan görüntüler üzerine Türkkan özür diledi
Tepki toplayan görüntüler üzerine Türkkan özür diledi
0
Kılıçdaroğlu'ndan Buca'ya bilim merkezi tebriği
Kılıçdaroğlu'ndan Buca'ya bilim merkezi tebriği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.