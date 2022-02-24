ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0

İYİ Parti'den askeri harekat açıklaması: Durum iktidarın değil, ülkemizin sorunu

İYİ Parti'den askeri harekat açıklaması: Durum iktidarın değil, ülkemizin sorunu
24 Şubat 2022 Perşembe 15:02

İYİ Parti'den Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin, "Kriz yatışıncaya kadar TBMM'de, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri hareket sonrası Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün ne ad altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması, uluslararası hukukun ve kurallarının ihlali niteliğinde olduğu gibi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan bu yana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir. Rusya'nın 'Özel Askeri Harekat' adı altında Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yürüttüğü, 'Ukrayna'nın silahsızlandırılması' adı altında ülkenin diğer bölgelerine de yaymış olduğu bu saldırının hem Ukrayna vatandaşları hem de Ukrayna'nın altyapısı ve ekonomisi açısından yıkıcı sonuçları olması kaçınılmaz görülmektedir" denildi.

'DURUM İKTİDARIN DEĞİL ÜLKEMİZİN SORUNU'

Yaşananların kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidarın bu kaygı verici durumun özü konusunda mevcut askeri çatışma ortamında siyasi çağrıların ötesinde yapabileceği pek bir şey bulunmadığından, ekonomimizin mevcut kırılganlığı da dikkate alınarak, öncelik krizin ülkemize olabilecek yansımalarının asgari düzeyde tutulmasına, diğer ifadeyle krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine verilmelidir. Günümüzdeki durum iktidarın değil ülkemizin sorunudur. Bu sorunun aşılması ise ulusal çıkarlarımızın gereği atılması gerekecek adımların istişare ve ortak akıl çerçevesinde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. TBMM'nin bu konuyu ele alacak olmasını memnuniyetle karşılıyor ve kriz yatışıncaya kadar TBMM'de, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu krizden hem ülkemiz hem de bölgemiz için çıkarılacak çok ders vardır. Bunların analizini zamanı geldiğinde yapmak ve bu tür durumların tekrarını önlemek üzere yapılabilecekleri belirlemek de bir ulusal öncelik olmak durumundadır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #rusya #ukrayna #meral akşener #savaş
Önceki Haber
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Diyalog yolu ile çözülmeli
Sonraki Haber
Ukrayna'nın askeri uçağı düştü!
CHP'den açıklama: “Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalınmalı”
CHP'den açıklama: “Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalınmalı”
0
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Diyalog yolu ile çözülmeli
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Diyalog yolu ile çözülmeli
0
Kılıçdaroğlu'ndan Montrö uyarısı: Yanlış adımın faturası ağır olur!
Kılıçdaroğlu'ndan Montrö uyarısı: Yanlış adımın faturası ağır olur!
0
Akşener: İsteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek!
Akşener: İsteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek!
0
Kılıçdaroğlu: Devlette adaleti sağlamaya geliyoruz
Kılıçdaroğlu: Devlette adaleti sağlamaya geliyoruz
0
Erdoğan'dan yüksek elektrik faturaları ile ilgili yeni açıklama!
Erdoğan'dan yüksek elektrik faturaları ile ilgili yeni açıklama!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.