İYİ Parti'den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: Artık milletin yakasından düşün!

Partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında ülke ve kent gündemini değerlendiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak “Bu iktidar, yine milletimizin ekmeğine kan doğramıştır. Artık bu milletin yakasından düşün” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, ülke ve İzmir gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya gelen Dervişoğlu, doğalgaza ve elektriğe son yapılan zamlar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman’ın 9 Eylül açıklamaları ve kent gündemindeki İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı afişlerle ilgili tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Milletin yakasından düşün”

Eylül başında itibaren geçerli olacak doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Bu hükümet kaşıkla verip kepçeyle alma alışkanlığını sürdürecek gibi görünüyor. Milletimizin hazinesini çetelerin önüne seren bu iktidar, yine milletimizin ekmeğine kan doğramıştır. Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce ‘Geçim sıkıntısı var’ diyerek kısmen gerçeği kabullenmişken zamları millete yüklemek hangi anlama geliyor, bunun takdirini vatandaşa bırakıyorum. Buradan iktidara sesleniyorum: Büyük zamlarla ne kadar kaynak bekliyorsunuz ve hangi ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracaksınız? Zam yapmayı bırakın, haram yiyenlerin musluğunu kesin. Ukrayna ve Rusya Savaşı’na rağmen büyüdük’ diyorsanız bu zamların gerekçesi nedir? Ortada bir yalan var ve bu yalanlar milletimizin geçim derdini katlıyor. Yalanınız, dolanınız, iftiranız, stratejiniz batsın. Milletin yakasından artık düşün. Liyakatsiz kadrolarınızla milletin evlatları iş bulamazken, beşer, onar maaş verdiğiniz danışmanlarınızla artık bu milletin yakasından düşün” dedi.

“İçinde Atatürk olan her şeye karşılar”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman’ın 9 Eylül eleştirilerine yönelik de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Bir adam çıkıyor, Atatürk’ün kurduğu meclise başkanlık yapmış bir zaferleri kutlarken o zaferleri aşağıya çekecek aykırı beyanlarda bulunuyor. Bunlar onların tarihi gerçekler üzerinde edindiği bilgiler değil; onlar içinde Atatürk olan her şeye karşılar. Bu millet şehitler verirken bunları ciddiye almayan manda himayecilerinin torunlarıdır” ifadelerini kullandı.

Kürsülerde söylenen afişlere yansımalı

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı afişlerin siyasi partiler tarafından eleştirilmesi ve konuyla ilgili Başkan Tunç Soyer’in 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptığı konuşmada, “Barış sözcüğünden rahatsız olanların iki yakası iki dünyada da elimizde olacak” sorulması üzerine Dervişoğlu, “Kime söylediğine bakmak lazım. Bu konuda hangi partinin ne dediğini merak etmiyorum. Bazı lafları ederim, ona siyasi anlamlar yüklersiniz ama konu İzmir olunca İzmirli şuuruyla konuşurum. Ben zafer gününün zafer günü olarak kutlanılmasını işaret ettim, kimseye tarih dersi verme düşüncem yok. 9 Eylül’ün anlam ve önemine uygun bir kutlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 9 Eylül zafer günü, diğer yandan barış günü, diğer yandan Cumhuriyet günü dersek şekilde görüldüğü gibi İsmail Kahraman gibi türler ortaya çıkar. Zaferleri zafer gibi kutlamak lazım. 9 Eylül düşmanın denize döküldüğü, Hasan Tahsin’in kurtuluşun ilk mücadelesini başlattığına ilişkin Sayın Başkan’ın konuşmaları var. Ben sayın belediye başkanımızla siyasi polemiğe girmiyorum. Kürsülerde söylediğini afişlere yansımasını diliyorum” diye konuştu.

“Unutanlar utansın”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki konuşmasında Atatürk’ü anmaması ve ardından meydandaki kalabalıktan Atatürk sesleri yükselmesi üzerine ‘Büyük taarruz emrini Atatürk vermedi mi? Ne diyorsunuz?’ ifadeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Bu ülkenin değerleri üzerinden yapılan tartışmalardan son derece rahatsız oluyorum. Bunlar bizi birleştiren şeylerdir, ayrıştıran değildir. Ama Türkiye uzun zamandır istismar ve suistimal bataklığında yüzüyor. Dolayısıyla bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Söz söyleme makamında olanların ağzından çıkan sese kulak vermesini ve söyleyecekleri sözler kadar söylememeleri gereken sözleri de idrak etmelerini temenni ediyorum. Bu mutlu günlerde, bu zafer günlerinde güzelliklerimizi konuşalım. Farklılıklar, aykırılıklar üzerinden yol haritası tanzim etmeye kalkışmayı terk edelim. Birisi Atatürk’ü anmıyor diye Atatürk yok olacak değil. Atatürk, bu memlekette uzun süreden beri anılmıyor ama Atatürk her geçen gün büyüyor. Unutanlar utansın” şeklinde konuştu.

“Şengül ile görüşüyoruz”

İYİ Partili Dervişoğlu, AK Parti İzmir eski İl Başkanı Aydın Şengül’ün İYİ Parti’ye geçeceği iddialarını teyit etti. Şengül’ün İYİ Parti’ye katılımına ilişkin Dervişoğlu, “Aydın Bey ile görüşüyoruz. Aydın Bey, AK Parti’de il başkanlığı ve milletvekilliği yapmış bir isim. Neresinden bakarsanız bakın kendisi benim mevkidaşım olurlar. İYİ Parti’ye katılımıyla alakalı bir çalışmamız vardır. Aydın Bey’in iktidar çevresine katılmasının İzmir’de bir panik ortamının da oluşturacağını görüyorum. Ben siyaseti şeffaf yapan biriyim, vatandaştan gizli saklım yok ama bir şeyi yaparken olgunlaşmasını beklerim. Bu konuda bir toplantı gerçekleştirdik, Sayın Aydın Şengül de kendi arkadaşlarıyla konuşuyor. Zamanı geldiğinde açıklama yapılacaktır” açıklamalarında bulundu.