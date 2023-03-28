İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi verdi. Poyraz, Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi halinde dilekçeyi işleme koyacaklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre yarın geçici cumhurbaşkanı adayları listelerinin açıklanacağını hatırlatarak, yarın yayınlanacak listede Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi halinde dilekçelerini işleme koyacaklarını belirterek, gerekli anayasa ve cumhurbaşkanlığı seçim kanunu maddelerini içeren dilekçenin İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e sunulduğunu söyledi.

'SİYASİ DEĞİL, HUKUKİ TAVIR'

Bugüne kadar İYİ Parti olarak her zaman siyasetlerinin temelinde ülkeye hizmet olmak olduğunu belirten Poyraz, "Herhangi bir muhalif duruşla, muhalif duygularla hareket etmiyoruz. Mevcut hepimizin tabi olduğu anayasanın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvurumuzu yapıyoruz" dedi.

Yarın açıklanacak olan geçici listede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin olmayacağını ümit ettiğini kaydeden Poyraz, bir kimsenin en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünün 2017 referandumu ile getirildiğini belirterek, "Bu bir siyasi tavır değildir, bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu anayasaya olan saygımızla alakalıdır. Sayın Genel Başkanımız da bu çizgiyi hepimize siyasette şiar edindirtmiştir. Bu başvurumuzu YSK'ya sunuyoruz. YSK'nın da anayasaya, kanuna bağlı ve dikkatli bir şekilde karar vereceğinden şüphe etmiyorum" ifadelerini kullandı.