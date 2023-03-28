İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi verdi. Poyraz, Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi halinde dilekçeyi işleme koyacaklarını belirtti.

İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
28 Mart 2023 Salı 08:26

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre yarın geçici cumhurbaşkanı adayları listelerinin açıklanacağını hatırlatarak, yarın yayınlanacak listede Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi halinde dilekçelerini işleme koyacaklarını belirterek, gerekli anayasa ve cumhurbaşkanlığı seçim kanunu maddelerini içeren dilekçenin İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e sunulduğunu söyledi.

'SİYASİ DEĞİL, HUKUKİ TAVIR'

Bugüne kadar İYİ Parti olarak her zaman siyasetlerinin temelinde ülkeye hizmet olmak olduğunu belirten Poyraz, "Herhangi bir muhalif duruşla, muhalif duygularla hareket etmiyoruz. Mevcut hepimizin tabi olduğu anayasanın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvurumuzu yapıyoruz" dedi.

Yarın açıklanacak olan geçici listede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin olmayacağını ümit ettiğini kaydeden Poyraz, bir kimsenin en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünün 2017 referandumu ile getirildiğini belirterek, "Bu bir siyasi tavır değildir, bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu anayasaya olan saygımızla alakalıdır. Sayın Genel Başkanımız da bu çizgiyi hepimize siyasette şiar edindirtmiştir. Bu başvurumuzu YSK'ya sunuyoruz. YSK'nın da anayasaya, kanuna bağlı ve dikkatli bir şekilde karar vereceğinden şüphe etmiyorum" ifadelerini kullandı. 

Önceki Haber
Konya'da çöp evde bulunan 1,5 yaşında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber
Bucalılar bu kursları çok sevdi
Atila Sertel'den Ziraat ve Halkbank müdürlerine kayırmacılık eleştirisi
Atila Sertel'den Ziraat ve Halkbank müdürlerine kayırmacılık eleştirisi
0
İYİ Partili Bezircilioğlu: İktidara yürüyoruz
İYİ Partili Bezircilioğlu: İktidara yürüyoruz
0
Beko: Satera işçisi yalnız değildir!
Beko: Satera işçisi yalnız değildir!
0
Gürer: “Kahve içmenin de keyfi kaçtı”
Gürer: “Kahve içmenin de keyfi kaçtı”
0
CHP'li Öztrak: En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız
CHP'li Öztrak: En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız
0
Erbakan: Cumhur İttifakı'na katıldık
Erbakan: Cumhur İttifakı'na katıldık
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.