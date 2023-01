İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ: Gençlere iyi gelecek

İYİ Parti iktidarında, eğitimden, ekonomiye birçok alanda reformist politikalar izleneceğini kaydeden İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ, gençlerin geleceğinden kaygı duyduğunu belirterek "Az kaldı İYİ Parti Türkiye'deki genç arkadaşlarımıza iyi gelecek" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ, gençlerin gözünden ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu, gençlerin siyasetten beklentilerini, İYİ Gençliğin İzmir'deki çalışmalarını, İzmir'de AK Parti Hükümeti'nin ve CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini, 2023 seçimleri hedeflerini ve partisinin İzmir İl Başkanlığı kongre sürecindeki tutumlarını Haber Ekspres'e anlattı.

Z KUŞAĞI APOLİTİK DEĞİL KAYGILI

-Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasi atmosferi İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önümüzde ki seçim sürecinin hem bizim açımızdan hem ülkemiz açısından önemli olduğunu biliyoruz. Gençler, bağıran siyasetçi görmekten artık çok sıkıldı. Günümüzde 'siyaset' denilince gözler Z kuşağına çevriliyor; onlar artık büyüyor, ergenlikten çıkıyor ve hayata atılıyor. Nasıl bir siyaset istedikleri, iletişimden beklentileri, nasıl çalışacakları ve bu ülkenin geleceğini nasıl inşaa etmek istedikleri şekillenmeye başlıyor. Peki, acaba Z kuşağı, siyasetin iplerini eline alacak o parlak nesil mi yoksa internet bağımlısı ve apolitik çocuklar mı? "Z kuşağı apolitik değil, sadece gelecekten kaygılı. Ben ömrü hayatım boyunca Türkiye'de başka bir iktidar görmedim. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüm. Şahsi olarak da mücadeleci bir karakterim var. Siyasette de zaten en büyük şey fikrinizi savunmak, mücadele etmek... Siyasete girmesem duramazmışım. Fikir uğruna mücadele etmek gibisi var mı? Biz gençlik kollarıyız; bu dönemde gençlerin fikirleri uğruna sesini çıkarabilmesi çok değerli. Çok kalabalık bir ekibiz ancak ortak değerlerimiz üzerinden adımlarımızı atıyoruz. İnandığınız şey uğruna hep birlikte mücadele vermek gerçekten tarifsiz bir duygu. Siyasetçiler Z kuşağını kazanmak istiyorlarsa ilk başta onları anlamalılar. "Onlar internet çocuğu, telefona girelim ve onlara ulaşalım" diye düşünmek yetersiz, onların taleplerine kulak vermeli. Türk genci farklı ülkedeki yaşıtlarının sahip olduğu imkanlara sahip olmak istiyor. Gençler fakir olmaya alışmak, yurtdışında iki birime alınabilen bir telefonu Türkiye'de 20 birime almak istemiyor. Z kuşağı eğitim alıp yurtdışına gitmemeli; başka yerlere gezip görmeye, öğrenmeye gitmeli. Bugün gençler olarak sosyal medyada ses çıkarmaya çalışsak linç ediliyor, gözaltına alınıyoruz. Gençler geleceğinden kaygılı. Gençler teşvik edilse, tehdit ve baskı altında tutulmasalar belki de siyaset içinde en aktif olan kişiler olurlar. Aslında gençlerden çok yoğun da bir talep alıyorum. Siyasete daha önce başlamamış gençler bizimle siyasete girmek istiyorlar. Ancak birçoğu siyasette kalıp istemiyor; dil, din, ırk, cinsiyet... Gençler kimlik siyaseti yapmak istemiyor. Gençlerin birçoğu sinemaya gidemiyor, kafelerde oturup bir şeyler içemiyor, ya da bir Türkiye'deki bir şehri bile gezemiyor. Bu sorunlar gerçekten bizi derin bir üzüntüye sokmaktadır.

5 BİN İYİ GENÇ

-Gençlik kolları olarak İzmir'deki genç nüfusun yüzde kaçına ulaşıyorsunuz, İzmir'de kaç üyeniz var?

Geçtiğimiz aylarda İzmir gençlik kolları olarak "Genç masa" adı altında bir projeyi İzmir genelinde yürüttük. Buradaki amacımız gençlerimizin yoğunlukta olduğu bölgelerde standlar açarak onların sorunlarını dinleyip rapor haline getirmekti. Bu süreç hem bizi biraz hüzünlendirdi. Hem de geleceğe umut dolu gözlerle bakmamızı sağladı. Hüzünlendirmesinin sebebi alanda gençlerimizle alakalı çok fazla sorun ve şikayet duyduk. 4 bin 500 kişiyle yaptığımız görüşmelerde genç arkadaşlarımızın birinci öncelikli sorunu ekonomiydi. İkinci sorun ise gençlerimizin birçoğu ekonomik sıkıntılardan dolayı sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamaktaydı. Yaptığımız çalışmalarla 16 ilçe de 5 büyük üniversite çevresinde yüzde 70 genç nüfusla iletişime geçerek büyük bir kamuoyu oluşturmayı da başardık. Bunların dışında genel merkezimin projeleri olan iyi pati ve kapı siyaseti programlarıyla gençlerimizin yoğunlukta olduğu yerlerde sokak hayvanlarımız için mama dağıtımı da yapılmaktadır. Kapı siyaseti programımızda bütün ilçe teşkilatlarımızla birlikte çalınmadık kapı bırakmayarak, herkese ulaştığımız bir proje olmuştur. İzmir genelinde 5 bine yakın genç üyemiz bulunuyor.

AKŞENER DAHA İNANDIRICI

-Saha çalışmalarından edindiğiniz izlenime göre İzmirli gençlerin siyasete ve İYİ Parti'ye bakışı nasıl?

Karşılaşılan ekonomik durum, siyaset üstü bir problem oluşturmuştur. Partimizin kurmayları bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Gençlerimizin aldığı bursları sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak ödeyebilmesi bile, insanların İYİ Partiye neden oy vermeli sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurmaylarımızın alanlarında uzman kişiler olması, stratejik planları düzgün bir şekilde devreye sokarak, ülke ekonomisinin bir anda refaha kavuşmasını sağlayacaktır. Ülkemizdeki vatandaşlarımız artık İYİ Parti'ye güveniyor ve iktidar olmasını istiyor. Partimizin kurmaylarının açıklamış olduğu göç doktrini, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin, akıllıca bir politikayla nasıl gönderileceğini açıklamaktadır. İnsanlar bunu görüyor ve şunu diyor. " İYİ Parti kurmayları çalışıyor ve bu ülkeye umut verici şeyler üretiyorlar. Ben bunlara oy vermeliyim." Sahada yaşadığımız bir örneği de size anlatmak isterim. Genç masa standımızı Bornova küçükparkta açtığımız sırada 29 yaşında bir arkadaşımızın yanımıza gelerek form doldurmak istemesiydi. Kendisi 18 yaşından beri iktidara oy vermiş birisiydi. Kendisiyle görüştüğümüzde, ilk olarak sorduğu soru "Benim adımı, soyadımı almayacaksınız değil mi?" oldu. Bende "Tabi ki hayır, bu form isim gizliliği olan bir form. Bizim burada odaklandığımız sizin şahsi kimliğiniz değil, yaşadığınız sorunlar ve sorunlar karşısında ki çözüm önerilerinizi tespit ederek, bunları kalıcı hale getirebilmek amaçlıdır." Diyerek çalışmamızın amacı ve içeriği hakkında kısa bilgi verdim. Sohbetimiz şöyle devam etti; "Ben 18 yaşımdan itibaren iktidar mensuplarına oy vermekteyim. Ancak var olan durumlar beni çok rahatsız etmeye başladı." Kendisini rahatsız eden unsurları sorduğumuzda ise; "TÜİK rakamlarının yanlışlığıyla birlikte, maaşlara gelen zam oranları ya da maaşların belirlenmesiydi. Bu yüzden geçinemiyorum. Sinema vb. unsurlarla vakit geçirmek istesem bile hemen aklıma cebimdeki para geliyor. Yani ekonomik durumlardan dolayı sosyalleşemiyorum bile dedi. Bugün hangi siyasi görüşten olursak olalım. Hepimizin derdi ekonomik durum kaygısıdır." diyerek sözlerine devam etti. Bizler kendisine bu sorunların üstesinden geleceğimizi, İYİ partinin kurmaylarının bu problemler üzerine detaylı bir şekilde çalıştığını ve çözeceğini belirttik. Kendisi de bize şu an ki siyasilere baktığımız zaman Genel Başkanımız Meral Akşener'in diğer siyasilere göre daha inandırıcı ve umut verici olduğunu iletti. Bu durum genç seçmenin AK Partiden nasıl koptuğu göstermektedir. Yani, İzmirli genç arkadaşlarımız, siyasette yaşanan durumları eleştirmekte, bunları dile getirerek çözüm önerileri sunmaktadır.

GENÇLERE KAPILAR KAPANIYOR

-Gençlerin talepleri neler ve İYİ Parti'nin politikaları İzmirli gençlerin taleplerine yanıt verebiliyor mu?

İzmir Gençlik Kolları olarak Buca ilçemizde yaptığımız araştırmada bazı genç arkadaşlarımız her ile üniversite açılarak eğitimin kalitesizleştirildiğini savundu. Buna gerekçe olarak da şunu sundu: "Her ile üniversite açılması, mezun olan öğrenci sayısını artırmıştır. Ayrıca çok üniversite mezunu olması da bölümler, hatta üniversiteler arası kaliteyi düşürmüştür" ifadeleriyle "her ile üniversite" tezinin yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Diğer önemli bir problem ise üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak... Görüşmüş olduğumuz genç arkadaşlarımızdan birisi "İş başvurusu yapıyoruz ve işveren bize tecrübe soruyor. Ben hiçbir yerde çalışmadan nasıl bir tecrübe kazanabilirim dediğimde ise bizim yapacak bir şeyimiz yok şartlarımız budur diyerek kapılarını bize kapatıyorlar" ifadeleriyle yaşanan problemi en açık şekilde ifade etmiştir.

GENÇLERİMİZİN İSTEKLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ

Genç arkadaşlarımızın da dediği gibi her ile üniversite açmak eğitimi çok kalitesiz hale getirdi. İşverenin alternatifi çok olduğu için şunu düşünüyor: Pek çok üniversite mezunu var. İlla ki iş deneyimi olan biri denk gelecektir. Ben ona işi öğreteceğim derken, bir yandan da istediğim parayı kazanamıyorum. Ama deneyimli olan gelirse, benim kazancımı 1 hafta da 2 katına çıkarır." Bu düşünceyle hareket ettikleri için üniversite mezunu işsiz giderek artıyor. Ama bu gençler nasıl hiçbir yerde çalışmadan deneyim kazanacak bunu hiç düşünmüyorlar. Hükümetin her ile üniversite açma politikasını doğru bulmuyorum. Bunun değiştirilmesi taraftarıyım. Ne çok üniversite o kadar çok işsiz demek aslında, hükümet bunun hiçbir zaman farkına varmadı. Ayrıca devlet bunu yasa çıkarak, işverenlere zorunlu kılabilir. Mezun olmuş bir ya da iki kişiyi zorunlu istihdam etme gibi bu durumla birlikte deneyim sorunu da ortadan kalkacaktır. Diğer önemli problemlerden biri ise, ev kiralarını çok yüksek olması, gençlerimiz üniversiteyi kazanıyor ve bir ile okumaya gidiyor. Ev sahipleri çok yüksek fiyat çektikleri için mağdur oluyor. Gençlerimizin talepleri, öğrenci yurt sayısının artırılarak, buna bir çözüm getirilmesi konusunda da istekleri olmaktadır. İYİ Parti olarak, mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve gençlerinin istihdamının sağlanmasındaki rolü önemli olduğunu düşünmekteyiz. Mesleki ve teknik eğitim ile ülkemiz ekonomisi için nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması ve öğrencilerin meslek ahlakına sahip iyi bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra, gençlerin sistemli bir yapı içinde ilgi, yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda iş hayatına atılması ve isteğine bağlı olarak bir üst öğrenime geçişleri amaçlanmaktadır. İş arayan değil, iş kuran ve istihdam edilen mezunlar için; Mesleki ve teknik eğitimi öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerilerine göre sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden yapılandıracağız. Üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim" anlayışıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye işletmelerinin, geliştirilmesini sağlayacağız. Döner sermayelerin, üretim kapasitelerini arttırıp kurumlar vergisini, yüzde bire düşüreceğiz. Düşündüğümüz bu projelerle, İYİ Parti olarak gençlerimizin isteklerini en iyi şekilde karşılayacağız.

GENÇLERİN UMUDU

-Haziran 2023 seçimlerine nasıl bakıyorsunuz, İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları olarak seçimlere dair hedefiniz nedir?

2023 Haziran seçimleri oldukça önemsiyorum. Çünkü; Ülkemizde yaşanan baskı ve korku ortamı Türkiye'deki genç arkadaşlarımızın sorunlarını tam anlamıyla dile getirememesine neden olmuştur. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesi kendisinin meşruiyet alanını genişletmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan,2017 yılında halkı daha çok arkasına alarak sistem değişikliğine gitmiştir. Sistem değişikliğiyle birlikte Türk tipi başkanlık denilen bir sistem ortaya çıkmıştır. Türk geleneklerinin alışkın olmadığı Türk tipi başkanlık sisteminin var olan iktidar gücünün tek elde toplanmasına neden olmuştur. Devlet ve hükümet iç içe geçerek var olan sistemde sorunlar yaratmaya başlamıştır. Sorunların bizi ilgilendiren kısmı ise gençler olmuştur. Sistem değişikliğiyle birlikte, genç nüfusun var olan iktidar erkine güveni azalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan genç arkadaşlarımızda; işsizlik, gelecek kaygısı, liyakat, ekonomik durum kaygısı gibi birçok konuda endişelere yol açmıştır. Değiştirilen sistemle birlikte var olan gücün yargı erkine inmesi, sosyal haklarda da birçok problemi ön plana çıkarmıştır. Atılan tweetler yüzünden kişilerin tutuklanması buna örnektir. Böyle bir ortamın oluşmasından dolayı, 2023 Haziran seçimleri bizler için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Oluşan bu ortam, devleti çıkmaz bir yola sokmuş, karar alma mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla var olan devlet düzeni yürütülmez hale gelmiştir. 2023 Haziran seçimleri, Türkiye'nin ikinci yüzyılında önemli bir rol oynayacaktır. Yaptığımız saha çalışmaları ve yapacağımız saha çalışmalarıyla İzmir gençliği üzerinde önemli rol oynayarak kamuoyu oluşturmayı düşünüyoruz. Gençliğin sorunlarını dile getirip, onların yalnız olmadığını onlara hissettirmek ve çözüm önerilerimizle onlara umut olmayı hedefliyoruz.

GENÇLER ŞÜPHE ETMESİN

-Gençler 2023 seçimlerinde neden İYİ Parti'yi tercih etmeli?

İYİ Parti Türkiye'ye gerçekten iyi geldi. İnsanların bizlere saha da tepkileri olumlu bir şekilde yükselerek artmaktadır. Bu sonuçları biz seçim anketlerinde de görmekteyiz. 2018 yılında seçim de aldığımız oy oranı ile şimdi aldığımız oy oranındaki fark giderek, olumlu bir şekilde yükselmektedir. Sahaya çıktığımda ben İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı sıfatımı gururlanarak insanlara söylüyorum. İnsanlar İYİ Partiyi duyduğunda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e olan teveccühleri görülmeye değer. Çünkü; partimizin en üst kademesindeki insanlar iyi eğitim almış profesörlerden oluşmaktadır. Hazırlanan, çalışmalar üst düzey kişiler tarafından Türkiye'nin çıkarları gözetilerek yapılmaktadır. Kadrolarımızda bulunan başkanlarımızın hepsi iyi eğitim almış ve liyakatli kişilerden oluşmaktadır. Yani Türkiye'yi yönetecek kadrolar bunlardır. Genç kardeşlerimizin, içlerinde hiç şüphe olmasın İYİ Parti iktidarında, eğitimden, ekonomiye birçok alanda reformist politikalar izlenecektir. Türkiye'de yaşayan genç arkadaşlarımız müsterih olsun, az kaldı. İYİ Parti Türkiye'deki genç arkadaşlarımıza İYİ gelecek. Biz İzmir gençlik kolları olarak "İYİ İnsan, İYİ Vatan ve İYİ Gelecek" diyoruz. İYİ Parti Türkiye'ye İYİ geldi.

GENÇLER İÇİN YETERSİZ

-İzmir'de AK Parti Hükümeti'nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin gençlere yönelik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezleri üzerinden gençler adına projeler üretmekte ve sosyalleşmeyi sağlamaktadır. Ayrıca konser vb etkinliklerle gençleri birarada tutmaktadırlar. Çalışmaları güzel buluyorum ancak yetersiz kalıyor. İzmir gibi bir şehrin daha çok proje ve farklı çalışmalara ihtiyacı var. AK Parti hükümeti gençleri şu an için dinlemiyor. Öncelikli olarak sorunlarına çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Gençler için KYK yurtları artırılması, büyük kütüphaneler kurmalı ve toplum ulaşımda belediyeye destek vermesi ve gençlerin ucuza ulaşımını sağlamalı. Yerel yönetimlerin, var olan kaynakları düzgün bir şekilde aktararak gençlere daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çalışmaları elbette var. Mesela Buca ilçemizde Tarık Akan Gençlik merkezi var. Burada kütüphane, tiyatro salonu, spor salonu gibi imkanlar var ancak İzmir genci için yetersiz kalmaktadır.

HER ADAYA EŞİT MESAFE

-İYİ Parti il kongresinde İYİ Gençlik nasıl bir il başkanı profili istiyor, kongre süreci hakkında neler söylemek istersiniz?

İl Gençlik Kolları Başkanlığımız, çıkan her adayımıza aynı mesafede durarak, tarafsız bir politika izlemeyi karar almıştır. Çıkan adaylarımızın hepsi il başkanlığımızı yönetebilecek kapasite, bilgi ve tecrübeye sahip kişilerdir. O yüzden ayrı bir şekilde aday profil tarifi yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. İYİ Parti Türkiye genelinde, oy oranı yükselen bir parti konumuna gelmiştir. Seçilecek il başkanımızın yapacağı çalışmalarla birlikte, yükselen oy grafiğine doğrudan etki yapacağından hiçbir şüphem yoktur. İl Başkan adaylarımızın hepsi, daha önceden bildiğimiz, abi diyebilecek kadar yakın olduğumuz kişilerdir. Biz kendilerine çıktıkları yolda başarılar diliyoruz. İl başkan adaylarımızın hepsi, gençlik kollarını değerli görmekte ve gençlikle birlikte ortak çalışmalar yapmak istemektedir. Bizim gençlik kollarımızın diğer bir özelliği ise; üreten bir gençlik kolları olmamızdır. Sıfırdan projeler yazıp, bunları en etkili bir şekilde yürütmekteyiz. İl kongresinden sonra seçilen il başkan adayımızla da istişareler yaparak, seçime giden süreçte parti programlarını en şekilde insanlara nasıl aktarabiliriz sorusuna yanıt aramak istiyoruz. 2023 seçimlerine giden süreçte Gençlik kollarımızın başında, daha güzel işlere imza atacağına inancım tamdır.