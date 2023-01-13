İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in hafif çarpıntı şikayeti ile hastaneye intikal ettiğini, tetkiklerinde sorun tespit edilmediğini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde kalp çarpıntısı şikayetiyle özel hastaneye kaldırıldı. Akşener, hastanede müşahede altında tedaviye alındı. Hemen tetkikleri yapılan Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup, çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada da Akşener'in hafif çarpıntı şikayeti ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, "Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburculuğu planlanmıştır" denildi.



'GÖZLEM AMACIYLA HASTANEDE TUTULACAK'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Çömez, "Sayın genel başkan, genel merkezde toplantı esnasında bir çarpıntı hissettiğini söyledi. Hepiniz biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı şikayeti üzerine, biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil bölümünde tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikler tamamlandı. Gözlem amacıyla bu akşam hastanede tutulacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor."

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da "Genel başkanımız Meral Akşener, bugün genel merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Güven Hastanesine geldi. Röktörlerimiz bu konuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptılar. Tetkikler sonucu, ciddi bir şey olmadığı konusunda bizi bilgilendirdiler. Kendisi bu akşam için hastanede kalacak" dedi.

Akşener'e müdahale eden Dr. Berkant Özpolat, "Sayın Meral Akşener, çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu edilecektir" dedi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Babacan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum. Meral Hanım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Davutoğlu da, "Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Akşener'in sağlık duruma hakkında bilgi alan ve partililere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Doktorların tavsiyesi ile dinlendirilen Akşener'le görüşmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Haberi alır almaz geldik, İYİ Parti yetkilileri ile görüştüm. Sayın genel başkanın durumunu sorduk, hekim arkadaşlardan bilgi aldık. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Kendisi dinleniyor, umarım yarın taburcu olacak. İYİ Parti'ye, sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Bizi bekleyen bu gündemden kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla sayın genel başkanımızın bir an önce taburcu olmasını ve ülkenin sorunlarına kenetlenmesini isteriz."