İYİ Parti İzmir'de Bezircilioğlu dönemi resmen başladı

Hafta sonu gerçekleşen kongrede İYİ Parti İzmir İl Başkanı seçilen Sinan Bezircilioğlu, görevi Hüsmen Kırkpınar’dan devraldı. Devir teslim töreninde Bezircilioğlu, İYİ Partiyi birinci parti yapmak için çalışacaklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir üçüncü olağan il kongresinde delegelerin iradesiyle il başkanlığına seçilen Sinan Bezircilioğlu mazbatasını aldı. Bezircilioğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yaklaşık 4,5 yıldır sürdüren Hüsmen Kırkpınar’dan devraldı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın devir teslim töreninde Kırkpınar, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek iki seçime dikkat çekerken Bezircilioğlu ise İYİ Partiyi birinci parti yapmak için çalışacaklarını söyledi.

“İktidara yürüyeceğiz”

İktidar mesajı veren Bezircilioğlu, “Partimiz iktidara teşkilatlarımızın omzunda yürüyecektir. Birlik ve beraberlik içinde yeni dönemde herkesi kucaklayarak, milleti kucaklayarak, hemşehrilerimizi kucaklayarak iktidara yürüyeceğiz. Yeni dönemin partimize, İzmir’imize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin, utandırmasın; yar ve yardımcımız olsun. İzmir İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” dedi. Önümüzdeki günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceklerini de ifade eden Bezircilioğlu, “Genel Başkanımıza İzmir’in anahtarını teslim etmek için çalışacağımızı, onun emrinde olacağımızı, sadakatimizi teslim edeceğiz” dedi.

“Yeni bir dönem başlıyor”

İl başkanlığı görevini Bezircilioğlu’na devreden Hüsmen Kırkpınar ise “Bugün yeni bir dönem başlıyor. Delegenin iradesi 14 oy farkla Sinan Bezircilioğlu’nu seçti. Kendisini tebrik ediyorum, yeni yönetimle birlikte çok büyük işler başaracağını ve bu başarısının da İzmir’e damga vuracağını düşünüyor ve diliyorum. Çünkü önümüzde çok önemli iki seçimi bu heyetler karşılayacak. Bu seçimlerden büyüğü ve en önemlisi 13’üncü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi. Daha sonra yerel seçim olacak. Bu iki büyük seçimin sonucunu etkileyecek kadrolarımız oluştu. Hepsi mücadele insanı. İzmir’de bir iddia yaptık, bu iddia ile çıtayı daha yükseğe taşıyacak olan il ve ilçe başkanlarımızdır. İzmir’de de Türkiye’de de birinci parti olacağız” dedi.

“Kongrede söylenenler geride kaldı”

Devir teslim töreninde basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Bezircilioğlu, kongrede Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, “Ben il başkan adaylarından bir tanesini bu zaman kadar sadece bu salonda gördüm, tanımıyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Müsavat Ağabey bizim milletvekilimiz ve grup başkan vekilimizdir. Kendisine saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Kongrede söylenenler geride kalmıştır, beraber çalışacağız. O bizim büyüğümüzdür. Kendisiyle tabii ki çalışacağız, İzmir için el ele verip en doğrusunu en güzelini yapıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.