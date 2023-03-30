İYİ Parti İzmir'de temayül yoklamasında 64 isim yarışacak

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu, 2 Nisan pazar günü gerçekleşecek temayül yoklamasına 66 milletvekili aday adayından 64 ismin gireceğini açıkladı. Bezircilioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Aytun Çıray ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanımız Ümit Özlale'nin temayül yoklamasına girmeyeceğini TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun ise kendi isteğiyle gireceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir’de İYİ Parti’den milletvekili adayı olacak isimlerin belirlenmesi için 2 Nisan pazar günü gerçekleşecek temayül yoklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirten Bezircilioğlu, “Biz bu sandık işini çok seviyoruz. Demokrasiyi içselleştirdik. İnanın, 70’lerde 80’lerde eski Adalet Partileri, Doğruyol Partisi, CHP’de insanlar ön seçimle gelirmiş. Bu süreçte bunu yapan ender partilerdeniz, bu da ülkenin demokratik açıdan ne doğrultuda olduğunu gösteriyor. 50 sene sonra geldiğimiz noktaya bakın. Eski Türkiye’ye dudak büküyorlar" dedi.

64 İSİM TEMAYÜLE GİRECEK

İzmir'de temayül yoklamasının birinci ve ikinci bölgede ayrı ayrı yapılacağını belirten Bezircilioğlu,2 Nisan'da yapılacak olan temayül yoklamasında biirinci bölge adayları için Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda, ikinci bölge için Bayraklı Havuzlu Düğün Salonu'nda ve coğrafi genişlikten dolayı Bergama ile Ödemiş'te de sandıklar kurulacağını söyledi. Bezircilioğlu, "Üyelerimizin tamamının fiilen gelip oy kullanacağı, listelerini oluşturacağı bir temayül yoklaması yapılacak. En az 7 en çok 14 isim yazabilecekler. 66 milletvekili aday adayı var ve bunların 64'ü girecek. Sadece Sayın Genel Başkan Baş Danışmanımız Aytun Çıray ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanımız Ümit Özlale temayül girmeyecek. Ancak Sayın TBMM Grup Başkan Vekilimiz Müsavat Dervişoğlu temayül yoklamasına girecek. Müsavat Bey kendi isteği ile temayül yoklamasına girecek" ifadelerini kullandı.