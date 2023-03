İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kaan Altındağ, milletvekili aday adayı oldu

İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kaan Altındağ, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinde İzmir milletvekili aday adayı oldu.

Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulunan Altındağ, şunları kaydetti:

“İYİ Parti’de 2017’de müşahitlikle başlayan sürecim, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, son 2 senedir yürüttüğüm Gençlik Kolları İl Başkanlığı ile devam etmektedir. Görevim boyunca, İzmir’de önemli gençlik çalışmaları yürüterek hem İzmirli gençlerin hem Türk gençliğinin sesi olmak için mücadele ettim. Yaptığımız gençlik çalışmalarını dokümanlayarak hem İzmir Milletvekillerimize hem Genel Merkezimize hem de yaptığımız toplantılarda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e bizzat ileterek gençlerimizin sorunlarına dikkat çekmek için birçok girişimde bulundum. Ülkemizde yaşanan ve bizlere dayatılan baskı ve korku politikası Türkiye’deki genç arkadaşlarımızın sorunlarını ve fikirlerini tam anlamıyla dile getirememesine sebep olmuştur. 2017’de değişen sistemle birlikte, devlet ve hükümet iç içe geçmiş; tek adam rejimi milletin sırtına adeta kambur olmuş; siyasal iktidar, devlet mekanizmasının tamamına hâkim olmuştur. Bu da hükümeti eleştiren gençlerimizi, sanki devlete karşı eleştiri yapıyorlar gibi bir algıya sokmuştur. Yaratılan bu süreçte, genç arkadaşlarımızın iktidar erkine güveni azalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan genç arkadaşlarımızda; işsizlik, gelecek kaygısı, liyakatsizlik, ekonomik durum kaygısı gibi birçok sorun da bunlarla beraber baş göstermiştir. Hükümetin cebri şiddet gücünü artırması, genç arkadaşlarımızda düşünce özgürlüğünü sınırlamış, hatta attıkları tweetler yüzünden bile tutuklanmalarına neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türkiye’de yaşayan her gencimiz köşeye sıkışmış ve çaresiz kalarak yurt dışına gitme isteğiyle zorunlu olarak karşı karşıya bırakılmıştır. Devlet, var olan işleyişini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. İşte bütün bu ahval ve şerait içinde dahi vazifem, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanını seven her gence emrettiği gibi Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktadır. Ey Türk’ün büyük Ata’sı! İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Çünkü; sen 100 yıl önce Ankara’nın Elmadağ ilçesinden meclise yaptığın konuşmada “Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, bu şekilde Elmadağı’ na çıkar; orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim.” demiştin. Ben de bu inanç ve vatanıma bağlılığımla yoksul ve çaresiz bırakılmış halkımızın, gençlerimizin temsilcisi ve sesi olabilmek adına milletvekilliği aday adaylığımı ilan ediyorum. Çıktığım bu yolda, bana inanan ve destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum.”