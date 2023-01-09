İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Ülkü Doğan aday oldu

İYİ Parti İzmir Seçim İşleri Başkanı Avukat Ülkü Doğan, partisinin İzmir İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi’nde il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Doğan il başkanlığı yarışında adaylığını açıklayan tek kadın oldu

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi’ne sayılı günler kala bir isim daha il başkanlığı için yola çıktı. Mevcut il yönetiminde Seçim İşleri Başkanı olarak görev alan Avukat Ülkü Doğan da düzenlenen basın toplantısıyla il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İl başkanlığı yarışında Doğan, tek kadın aday olurken adaylığını açıklayan beşinci isim oldu. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Ülkü Doğan’ı ailesi ve partililer yalnız bırakmadı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Doğan, “Sizlerle yıllardır ülkemizi daha iyi yarınlara ulaştırmak için verdiğimiz kutlu bir yolculuk içerisindeyiz. Bugün bu mücadelemizi yine birlikte yan yana sürdürmek ve birlikte başarmak için huzurlarınızdayım. Hepinizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz ayın 22'sinde Yeni İl Başkanı ve İl Yönetimimizi seçmek üzere İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar kongrede adaylığını açıklayan birbirinden değerli İYİ yol arkadaşlarımız var. Ben de ‘genel başkanı kadın olan bir partide, İzmir gibi demokrasi ve hoşgörünün merkezi olan bir şehirde neden bir kadın İl Başkanı olamasın’ diyerek İYİ parti İl Başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Öncelikle diğer tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ortak amacımız İYİ Partiyi iktidar, Genel Başkanımızı da Başbakan yapmaktır. İl kongremizin hak edenin kazandığı demokrasi şöleni gibi geçecek bir seçim ile sonlanmasını temenni ediyorum. İYİ Partiye hizmet etmek isteyen başkan adaylarımızın sayısının çok olması aslında partimize teveccühün ne kadar yüksek olduğunu da göstermektedir. Unutulmamalıdır ki bu tarz olaylar ancak iktidara yürüyen partilerde yaşanır” dedi.

“Partimizin serdengeçtisi çoktur”

İl Başkanlığının zor bir görev olduğunu belirten Doğan, “Bu zor göreve bu kadar talep varsa bilinmelidir ki bizim partimizin serdengeçtisi çoktur. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Bir yanda ne konomik sıkıntı ile beli bükülen milletimiz diğer yandan ayrıştırıcı kutuplaştırıcı bir siyasete kurban ediliyor. İşsizlik, hayat pahalılığı, adaletsizlik, sağlık ve eğitim sistemimizdeki çarpıklıklar ile boğulan Ülkemizde bugün Sayın Meral Akşener ve İYİ parti milletimizin tek umudu olmuştur. Bize düşen de bu teveccühe layık olmaya çalışmaktır. Partimizin iktidara yürüdüğü şu günlerde, yaklaşan ve Türkiye'nin kader seçimi olarak gördüğümüz genel seçimlere bir kaç ay kala ayrıştırmadan, bütünleştirerek, tüm teşkilatları ile birlikte ve bir olarak çalışacak bir İl yönetimi ile delegelerimizin karşısına çıkarak desteğinize talip olacağız” diye konuştu.

“Teşkilatı tanıyorum”

Doğan açıklamalarının devamında ise “Genel Başkanımız, genel merkezimiz, milletvekillerimiz belediye başkanımız ve 30 ilçemizin birlik ve uyum içerisinde olacağı bayram sofrası kurmayı arzu ediyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona inanan, bu yolda Sayın Meral Akşener'in liderliğiyle iktidara yürüyen ve sadece partimizin başarısı için yola çıkmış kişileriz. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi ben bu partinin kuruluşundan bu yana buradayım. Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Halen Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısıyım. Bu parti bizlerin çocuğumuz gibi. Onu birlikte büyüttük. Ailemizden, çocuklarımızdan, özel hayatımızdan, sosyal hayatımızdan feragat ettik. Yeri geldi yağmurda sokakta çalıştık, yeri geldi tek bir üye kazandırmak için çaba harcadık. Ben bu salonda olan olmayan neredeyse herkesin çocuğunu, çocuğunun hastalığını, evladının hatta torunun nişanını, derdini sıkıntısını bilirim. Velhasıl tüm arkadaşlarımın iyi ve kötü günlerine ortaklık etmişliğim vardır. Ben bu teşkilatı tanıyorum, bu teşkilatı biliyorum ve o yüzden sadece teşkilatımla, partililerimle yani sizlerle yürüyorum” ifadelerini kullandı.

“Tek dayanağım delegelerin feraseti”

İzmir'de iktidarı sırtlayacak neferler olduklarını kaydeden Doğan, “Şahsen benim tek dayanağım; İYİ Parti delegelerimizin şaşmaz ferasetidir. Müdahaleye, manipüleye, hedef göstermeye bakmadan partimiz için en doğru kararı vereceklerine olan inancımdır. Bundan 100 yıl önce; kadınlarına, yükselmeyi hedef gösteren, büyük bir vizyonun ve 25 Ekim 2017'de ülkenin gidişatını değiştirme kararlığıyla yola çıkan o cesaretin, İzmir'de iktidarı sırtlayacak neferleriyiz. Bu yolculuğun sonu İYİ Parti'yi iktidar, Sayın Meral Akşener'i Başbakan yapacaktır” diye konuştu.

Doğan adaylığı ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile istişare yapıp yapmadığına yönelik soruya ise “İki milletvekilimizi de aradım, istişarelerde bulunduk. Genel Başkanımıza da ulaşmaya çalıştım, Özel Kalem Müdürü Esma Hanım ile görüştüm” diye yanıt verdi.