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İYİ Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu

İYİ Parti 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adayları belli oldu. İzmir listesinde temayül yoklamasında birinci olan Müsavat Dervişoğlu ve Hüsmen Kırkpınar listenin başında yer alırken genel başkan yardımcıları Ümit Özlale ve Yiğit Karakış ise birinci ve ikinci bölgeden ikinci sıradan aday gösterildi.

İYİ Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
09 Nisan 2023 Pazar 16:10

Partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti’de de milletvekili adayları belli oldu. İzmir listesinde Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın partisine sert eleştiriler yaparak adaylıktan çekilmesinin ardından temayül yoklamasından seçim bölgelerinden birinci olan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve il eski başkanı Hüsmen Kırkpınar listenin başında yer alan isimler oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise birinci bölge ikinci sıradan, İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış ikinci bölge ikinci sıradan aday gösterildi.

İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

1. Bölge
Müsavat Dervişoğlu
Ümit Özlale
Öztürk Keskin
Ülkü Doğan
Ali Topçu
Figen  Yıldırım
Lütfi İlteriş Öney
İsmail Aybars  Aksoy
Aslan  Sezgin
Gizem Albaş
Kaan Altındağ
Murat Çakar
Hasan Yıldız
Gülşah Sakar

2. Bölge
Hüsmen Kırkpınar
Yiğit Karakış
Arzu Yıldırım
Tamer  Cücü
Dinçer Işıktaş
Müjde Harput Apak
Mümin  Yalçınkaya
Yeliz  Çulha
Bülent Uygur
Miran Bacgeroğlu
Mustafa Nuri Deniz
Nazlı Buket  Karasu
Mehmet Halis Köse
Mehmet Emin Cantürk


 

Etiketler; #iyi parti
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