İYİ Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu

İYİ Parti 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adayları belli oldu. İzmir listesinde temayül yoklamasında birinci olan Müsavat Dervişoğlu ve Hüsmen Kırkpınar listenin başında yer alırken genel başkan yardımcıları Ümit Özlale ve Yiğit Karakış ise birinci ve ikinci bölgeden ikinci sıradan aday gösterildi.

Partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti’de de milletvekili adayları belli oldu. İzmir listesinde Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın partisine sert eleştiriler yaparak adaylıktan çekilmesinin ardından temayül yoklamasından seçim bölgelerinden birinci olan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve il eski başkanı Hüsmen Kırkpınar listenin başında yer alan isimler oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise birinci bölge ikinci sıradan, İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış ikinci bölge ikinci sıradan aday gösterildi. İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1. Bölge

Müsavat Dervişoğlu

Ümit Özlale

Öztürk Keskin

Ülkü Doğan

Ali Topçu

Figen Yıldırım

Lütfi İlteriş Öney

İsmail Aybars Aksoy

Aslan Sezgin

Gizem Albaş

Kaan Altındağ

Murat Çakar

Hasan Yıldız

Gülşah Sakar



2. Bölge

Hüsmen Kırkpınar

Yiğit Karakış

Arzu Yıldırım

Tamer Cücü

Dinçer Işıktaş

Müjde Harput Apak

Mümin Yalçınkaya

Yeliz Çulha

Bülent Uygur

Miran Bacgeroğlu

Mustafa Nuri Deniz

Nazlı Buket Karasu

Mehmet Halis Köse

Mehmet Emin Cantürk

