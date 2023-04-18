İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tanıtıldı

İYİ Parti İzmir 28. Dönem milletvekili adayları tanıtıldı. Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Acaba bunlar ne yapar diye kimse düşünmesin. Yapacağımız bellidir; İYİ Parti’yi iktidar, genel başkanımızı başbakan yapacağız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı 28. Dönem İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili ve adayı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili adayı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Programa son dönemde partin yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın katılmaması ise dikkat çekti.



“İYİ PARTİ SIRADAN BİR PARTİ DEĞİL”

Aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, birlik beraberlik ve iktidar vurgusunda bulunarak “Adaylarla beraber sırtımızı teşkilata dayayarak ciddi bir kampanya programı sürdüreceğiz, sahaya terimizi damlatmayacağız, sel olup akıtacağız. her şeyimizi milletimize ve yaşadığımız kente borçluyuz. Sevgili iyiler ailesinin bu seçimden yüksek bir oy oranı ve başarı ile çıkmak gibi bir zorunluluğu var. İzmir Türkiye’nin hürriyet meşalesi, demokrasisi, gençlerin ümididir. Biz bu yolculuğa çıkarken, zor yollardan geçtik ama İYİ Parti sıradan bir parti değil hikayesi olanların partisi. Ne büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıldığımızı, hangi iftiralarla karşı karşıya kaldığımız en iyi bilen benim. İzmir gibi bir yer de bile bu ceberrut iktidar nedeniyle kendine toplantı yapacak salon, il binası, ilçe binası bulamıyordu. Bina bulsak elektriği kesiliyordu. Ceberrut iktidarın kamyonları önümüzü kesiyordu. Genel Başkanımız her türlü tehdit ile karşı karşıyaydı. Kağıt parçalarından başlayan bu parti artık ülkede ihtiyaç duyulan bir parti oldu ve iktidara gelebilecek bir parti gözüyle bakılan ümitlerin bağlandığı parti oldu” ifadelerini kullandı.



“YOLUMUZDAN KİMSE BİZİ DÖNDÜREMEYECEK”

Dervişoğlu, sözlerinin devamına ise “Adalet sarayında adalet yok, üniversite var içinde hoca yok, 5 Tepe’de saray var içinde hükümet yok. Ümit Özlele’nin ekibimin neler ile boğuştuğunu biliyorum Türkiye’nin 3 bin 300 problemine çözüm buldular. Siyasetin icap ettirdiği tüm unsurları kullanıyoruz. Ama diğer partilerden farklı olarak bizler milletimizin yüreğine dokunma kararlılığı için çalışıyoruz. İYİ Parti’ye atılan iftiralar, tecavüzler, iftiralar bu zamana kadar bitmedi ve bitmeyecek bizler partimizi küçük düşürmeye çalışanlar değil bu partiyi büyütmek için çalışanlarız. Yolumuzdan kimse bizi döndüremeyecektir. Bugüne kadar karşı karşıya kaldıklarımız ve onlara gösterdiğimiz direnç bundan sonra neler yapabileceğimizin göstergesidir. Acaba bunlar ne yapar diye kimse düşünmesin. Yapacağımız bellidir; İYİ Parti’yi iktidar, genel başkanımızı başbakan yapacağız” dedi.



“HADİ ORADAN HADİ ORADAN”

Kamuoyundaki kendisine yönelik iddialara ilişkin de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Her dedikoduya, iftiraya cevap vermek zorunda değiliz, bunlarla zaman kaybedecek değiliz ama bazı şeyler var ki insanların kanına dokunuyor. Bunları cevapsız bırakırsam herkese ayıp etmiş olurum. Hatalarımız olabilir, ancak bu parti kurulduğu günden beri eski partime olan mensubiyetim ve dünya görüşüm üzerine tek kelime etmedim ben. Benden hiç bunu duydunuz mu? Ben siyasi hayatıma 25 Ekim 2017 tarihinde İYİ Parti ile başladığımı söyledim, kimseyi incitmedim, partimizin İzmirli olmayan İstanbul adayı ile ilgili bazı tartışmalar iftira boyutuna ulaştı, Rahmetli Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs veren adayımız olduğu söylendi bunu misliyle reddediyor ve kınıyorum. Hayatımın sonuna kadar emanet saydığım şehitlerimizin ailelerinin çıkartılıp şahsımı da itham eden konuşmalarına çok üzüldüm. Bana soruyor ‘Fırat’ın katiline burs veren adam varmış Müsavat Dervişoğlu utanmıyor musun?’ Diyor, ‘Fırat’ı kabire beraber koyduk, Sinan’ı cami de uğurlarken gene ben vardım. Tüm şehitlerimizin aziz hatırları önünde saygı ile eğiliyor ve son nefesime kadar da ailelerinin yanında saf tutacağımın da bilinmesini istiyorum. Fırat ile sıradan bir ağabey kardeş değildik, çok farklı bir ilişkimiz vardı. Benim bu kardeşim 20 Şubat 2025’te şehit oldu. İstanbul’da 2. Sıra adayımız olan Seyithan İzsiz Bey’de o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Beylikdüzü Belediyesi meclis üyesiydi, Seyithan Bey ne zaman ki geldi benim partime üye oldu hain ilan edildi. Hadi oradan hadi oradan, hadi oradan” şeklinde konuştu.



“İZMİR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir birinci bölge ikinci sıra milletvekili adayı Ümit Özlale ise Türkiye’de ilk defa kişiye özel bir seçim beyannamesi hazırladıklarını belirterek “Türkiye tarih yazacak.com adresine girerek vaat ettiklerimizi, neler yapacağımızı görebilirsiniz. Bize de bu yakışırdı, buraya çok güçlü bir kadro ile geliyoruz. Sizi mecliste çok güçlü bir kadro ile temsil edeceğiz. Yeni bir döneme başlıyoruz, hep İYİ Parti için çözüm ürettik şimdi sıra İzmir için çözüm üretmekte” ifadelerini kullandı.



“İZMİR’İ ALACAĞIZ”

İYİ Parti İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir ikinci bölge ikinci sıra milletvekili adayı Yiğit Karakış da “İzmir merkez siyasetin kalesidir” dedi. Karkış, “Bizi başarıya ulaştıracak birlik ve beraberliğimizdir. Hiçbir yerde yüzde 100 katılım mümkün değil ama geriye kalanların sıkı sıkıya bağlanması başarıya ulaştıracaktır. 1 Nisan kongresi öyle güçlüydü ki, tüm dengeler değişti. O kongreyi görenler 'hemen seçimi yapalım çünkü bunlar geliyor!' dedi. Bizi ekranlara çıkaranları satın almak istediler. Bugün İYİ Parti iktidarın en çok korktuğu partidir. Biliyorlar biz, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu yönetmiş siyasi hareketin devamıyız. İzmir merkez siyasetin kalesidir ve aslında korktukları budur. 2018'de baskın seçim nedeniyle bu kadar kalabalık olamadık ama o kapıyı zorlamaya devam ediyoruz. Biz o kapıyı vuracağız, kıracağız, İzmir'i de alacağız. Ben ve Ümit Hocam buraya genel başkanımızın görevlendirmesiyle geldik ancak biz buraya vekil olmaya gelmedik, İzmir'in anahtarını teslim almaya geldik. İzmir bizimdir, bizim kalacak” şeklinde konuştu



“GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu da “Önümüzde ülkenin gidişatına karar verebileceğimiz çok önemli seçim var, yüzyılın seçimi. 14 Mayıs’ta bu ülkenin insanları 20 küsur süredir devam eden karanlık, istibdat dönemine, antidemokratik ucube sisteme ‘Dur’ diyecek ve 15 Mayıs sabahı yeni Türkiye’ye uyanacağız. Hedefimiz, İzmir’imizi İYİ Parti çatısı altında olabildiğince fazla milletvekiliyle Meclis’te temsil etmek hem de ülkenin sorunlarına çözüm olacak kadroların Meclis çatısı altında bulunmasını sağlamaktır. Bunun için çok önemli bir kampanya yürüyecek, kendimizi anlatacak, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bir nevi bir gönül seferberliği başlatacağız. Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekili seçimlerinde hem de İzmir özelinde çok önemli başarılara imza atacağız. İzmir İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” diye konuştu.



“GÜZEL YARINLARA BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ”

İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da “Hep birlikte tarih yazmak için bir aradayız. Güzel İzmir’imizin güzel teşkilatıyla birlikte olmaktan ve hepsi bir delegasyonun seçimiyle ortaya çıkmış birbirinden değerli 28 milletvekili adayımız var. Milletvekili adaylarımız kendi alanlarına, konularına hakim kişilerden oluşmuştur İnanıyorum ki 14 Mayıs’ta tarih yazacağız. Kötü günlere dur diyerek güzel yarınlara birlikte çıkacağız” dedi.

