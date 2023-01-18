İYİ Parti İzmir’de iki aday yarıştan çekildi. Ülkü Doğan’a destek verecekler

İYİ Parti İzmir’de olağan kongre sürecinde adaylığını açıklayan Şakir Genç ve Oğuzhan Yar adaylıktan çekildiğini belirterek Avukat Ülkü Doğan’a destek vereceklerini açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir’de kongre heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü gerçekleşecek kongre öncesinde il başkan adayları Şakir Genç ve Oğuzhan Yar’dan kritik bir adım geldi. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasıyla Şakir Genç ve Oğuzhan Yar il başkan adaylığından çekilerek Avukat Ülkü Doğan’a destek vereceklerini açıkladı.

“Kazanan İYİ Parti olsun”

İl başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Şakir Genç, “Çok adaylı bir kongre süreci yaşıyoruz; ayrıştırma, ötekileştirme, kırgınlıklar oluyor. Gönül ister ki parti büyüklerimiz taraf olmasın ve süreç demokratik devam etsin ne yazık ki yanlı tercihler çimleri ezmektedir. Çiğ müdahaleleri olmuş, teşkilatta ayrıştırmalar tetiklenmiştir bundan çok üzgünüz. Epey bekledik belki bir sağduyulu bir olaya müdahale eder, önceliğimiz makam değil vatandır ama biz makamdan yana taraf olmayarak adaylıktan çekiliyorum. Sayın Genel Başkanımızın sağlığını zorlayana bu kongre sürecinde ayrışmaya, kaosu sonlandırmak davamıza inancımızın gereğidir. Bu gereği yerine getirmek adına benimle yol yürüyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İl Başkan Adaylığından çekiliyor ve Genel Başkanımız Meral Akşener’in neferi olmaktan da gururu duyuyorum. Aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan mutlaka İYİ Parti olsun” ifadelerini kullandı.

“Oyum Ülkü Doğan’a”

Genç sözlerinin devamında ise “Bizim amacımız hak eden il başkan adayına destek olmak ve hakkını vermektir. Teşkilatçılıkta partinin davası her şeyin önünde olmalıdır ve benim oyum Avukat Ülkü Doğan’a. Tüm dava arkadaşlarımı da Ülkü Doğan’ı desteklemeye çağırıyorum ve çağıracağım. Kendisine desteğimiz tamdır ve kesindir” diye konuştu.

“İYİ Partili adaylar savaşmaz”

İl başkan adaylığından çekilen diğer bir isim olan Oğuzhan Yar, da “Ülkemizin zor günler geçirdiği bugünlerde Genel başkanmış fedakarca çalışıyor, bizler de onun neferleri olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne dek hiçbir zaman partim ve ülkem adına ego ile karar almadım, hep istişareler yaptım. Bu süreçte adaylığımızı açıklamamamızın tek nedeni şehrimize hizmet etmek ve sorumluluk almaktı. 3 ay boyunca 30 ilçemizin hem ilçe delegelerini ve başkanların tamamını gezmiş bir adayım. Hiçbir zaman İYİ Partili adaylar savaşamaz, savaşmaya da kimsenin gücü yetmez. Bizler sadece hizmet yarışı veririz, bugüne kadar çalışmalarımda hiçbir aday hakkında tek bir olumsuz kelimemiz kimse duymamıştır. Çalışmalarımda kendime de oy istemedim, bu zor günlerde iktidarı oluşturacak kadrolara oy istedim. İzmir’i yönetecek, sorunlarını bilen ve çözüm üretebilen proje odaklı bir yol yürüdük. Söz veriyorum ki bundan sonra çok daha fazla çalışacağız ve birlik ve beraberliğin örneğini bir aile olarak göstereceğiz. Her şeye gönülden inandım, 5 yıl partime gelirken de gönülden inanarak geldim” diye konuştu.

“Güç birliği yapıyoruz”

İstişareler sonucunda bir karara aldığını belirten Yar, “Bir istişare yaparak da bir sonuca ulaştım. Bu yolculuğun sonunda İzmir, İzmir İl Teşkilatı ve İYİ Parti kazanacak. Bu süreçte ben adaylıktan çekilmiyorum, biz bir güç birliği yapıyoruz, bu bizi daha da güçlendirecek. Adayımız Ülkü Doğan ile bir olmaya, diri olmaya ve diri olmaya davet edildik ve Ülkü Başkanıma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Omuz omuza yol yürüyeceğiz”

İki ismin adaylıktan çekilerek kendisine destek vereceklerini açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir İl Başkan Adayı Av. Ülkü Doğan ise "Her iki başkan adayımıza da verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Çıktığımız yol İYİ Parti iktidarı içindi ve 5 yıldır bu partide bizler omuz omuza çalıştık ve bundan sonra da omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.