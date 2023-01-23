İYİ Parti İzmir’de kazanan Bezircilioğlu oldu

İYİ Parti İzmir Üçüncü Olağan Kongresi’nde resmi olmayan sonuçlara göre yeni İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu kazandı. Bezircilioğlu’nun ilk mesajı “İktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” oldu.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir Üçüncü Olağan Kongresi Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın aday olmadığı kongrede il başkanlığı için; Ülkü Doğan ile Sinan Bezircilioğlu yarıştı. Toplamda 671 delegenin oy kullanacağı kongre blok liste ile gerçekleşti. Divan Başkanlığını İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yaptığı kongrede zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan divan başkanı Erhan Usta, “Partimizi 2023 seçimlere taşıyacak kadrolarımıza ve görev alacak her kardeşime başarılar diliyorum. Kongrelerimizin birlik ve beraberliği artıracağına inanıyorum. Biz burada aynı bayrak altında bulunan kişiler olarak birbirimizin emeğinden eminiz; kısır çekişmeler uğruna birbirimize tuzak kuramayız. Kongremizi kim kazanırsa kazansın, kazanan İYİ Parti olacaktır” dedi.

Kırkpınar’dan veda

Kongrede tekrar aday olmayan İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, kongrede kazananın İYİ Parti olacağını belirterek “İYİ Parti olarak İzmir’de de Türkiye’de de birinci parti olacağız. İnanarak suya basarsanız yürür gidersiniz. Biz inandık bu üçüncü olağan kongremizin İzmir’imize, İYİ Partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene!” diye konuştu.

“Nifakçılar birliğimizi bozamazlar”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise son sözü teşkilatın ve delegelerin söyleyeceğini belirterek “Ben her İYİ Partilinin karar verirken önce büyük Türk Milletini, sonra da partimizi ve genel başkanımızı düşünerek karar vereceğinden en ufak şüphe duymuyorum. Sizler, Türkiye’nin kaderini avuçlarınıza almış sağduyunun asıl temsilcilerisiniz. Kararınız ne olursa olsun saygı değerdir. Kimi seçerseniz seçin onunla çalışmaktan şeref duyacağız. Kötü niyetli nifakçılar bizim birliğimizi ve dirliğimizi bozamazlar, bozamayacaklar” ifadelerini kullandı. Çıray sözlerinin sonunda ise “Sizden bir ricam var, hepinizin ayağa kalkıp Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e selam göndermenizi rica ediyorum” diyerek salonu ayağa kaldırdı ve “Başaracağız, başaracağız, başaracağız!” diye haykırdı.

“İzmir’in bütünlüğüne kimse zarar veremez”

TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da İzmir’in birliğin beraberliğin sembolü olduğunu belirterek “Burada, ‘o parti, bu parti’ ayrımı bile yaşanmaz. İzmir birdir, bütündür. İzmir’in bütünlüğüne kimse zarar veremez. İYİ Parti, ayrıştırmak, kutuplaştırmak için kavga için kurulmuş bir parti değildir. Sayın Meral Akşener’in önderliğinde büyük milletimizi kucaklamak için kurulmuş bir partidir. İYİ Parti’nin siyasetine hakim olan ketumiyet değil, arka kapılarda atılan kulisler değil, önceliğimiz her zaman samimiyettir. Biz rekabeti iş birliği içinde gülerek ve konuşarak yaparız. Bu güzel duyguların arasına zaman zaman farklı şeylerin girdiği de olmuştur ama ben uzunca dönemdir İzmir’de siyaset yapan bir arkadaşınız olarak bunu yadırgamıyorum” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’dan “Tanımıyorum” çıkışı

“İYİ Parti’nin içinde bir kişinin tek başına alacağı hiçbir karar yoktur” diyerek sözlerini sürdüren Dervişoğlu’nun İl Başkan Adayı Bezircilioğlu ile ilgili sözleri tepki çekti. Dervişoğlu, kongrede her şeyin konuşulabileceğini belirterek “Hiçbir şeyi konuşmadan, tartışmadan yapamayız. Ben il başkan adaylarından bir tanesini bu zaman kadar sadece bu salonda gördüm. Tanımıyorum yani. Ben yönetimle toplantı yaparken de görmedim, Urla’da seçim çalışması yaparken de bu kardeşimi görmedim. O kardeşimi de seviyorum, takip ediyorum onda beis yok ama ben sürecin yanlış yönetildiğini, yanlış yürütülen sürecin başka sıkıntıları da beraberinde getireceğini söylüyorum. Ben bu partinin gelenek muhafızı değilim, birileri kirletecek biz temizleyecek değiliz. Bu kongre birilerinin ayrıştırdığı bir kongredir, o yüzden bu kongrede İzmir birliktelik ortaya koymalıdır. Ben bir demokrasi aşığı olarak, bir İzmir sevdalısı olarak konuşuyorum, ben dava arkadaşlarını bağrına basmak kucaklamak isteyen bir arkadaşınız olarak konuşuyorum” dedi.

Bezircilioğlu taraftarlarından tepki

Konuşma esnasında İl Başkan Adayı Bezircilioğlu yönelik sözler sonrası Bezircilioğlu taraftarları Dervişoğlu’nu yuhaladılar. Kısa süreli gerginliğin ardından taraflar sakinleşti, Divan Başkanı Usta da salondakilere uyarıda bulunurken mevcut İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da ayağa kalkarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondaki gerginliğin azalmasının ardından Dervişoğlu, “Kongreden İzmir’in 30 ilçesine hizmet edecek bir il başkanı çıkacağına inanıyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Delegenin iradesi sandığa yansıdı

Kongrede il başkan adayları Ülkü Doğan ile Sinan Bezircilioğlu da birer konuşma yaparak parti delegelerinden destek istedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada delegenin iradesi sandığa yansıdı. Yaklaşık 3 saat süren oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre il başkanlığı yarışını kazanan Bezircilioğlu oldu. Toplamda 657 delege oy kullandı, 5 oy geçersiz sayıldı. Ülkü Doğan 319 oy alırken, Sinan Bezircilioğlu 333 oy alarak yeni il başkanı oldu. Kongrenin sonunda konuşan yeni il başkanı Bezircilioğlu, “İnşallah İzmir’imiz için, İYİ Partimiz için hayırlara vesile olsun. Kaldığımız yerden hep beraber İYİ Parti ailesi olarak devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok bundan sonra da iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.