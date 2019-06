İYİ Parti Karşıyaka'dan İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Boyunağa, "Sayın; Ekrem İmamoğlu tarihimizde görülmemiş bir linç kampanyasına maruz bırakılmaktadır" dedi.

Pelin Atmaca - Seçkin Boyunağa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensupları;

Ülkemiz 31 Mart seçimlerinden bu tarafa anlamlandırılması çok zor bir süreç yaşıyor. İstanbul'da hakkı muktedirlerce gasp edilmiş bir siyasetçinin son derece dirayetli ve vakur mücadelesini, azim ve kararlılığını içimiz burkularak bir o kadarda gurur duyarak izlemekteyiz. 17 senedir dediğim dedik çaldığım düdük mantığıyla devleti yönetenler, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir garabete halkımızı sürüklemektedirler. İstanbul seçimlerinde yaşanan süreç Aziz Nesin'in eserlerini aratmayacak derecede kara mizah içermektedir. Her türlü hileyi, iftirayı mubah sayıp, her türlü oyunu sahneye koyanlar halkın iradesini yok sayıp, kendi iradelerini her şeyin üzerinde görüp milletimizin iradesini yok saymaktadır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış mantığıyla hareket eden ve elindeki gücü kullanarak seçimleri 23 Haziran'a erteleyenler bu kez gözlerini o kadar kararttılar ki, seçimler uğruna her türlü yola başvuracaklarını yavaş yavaş göstermeye başladılar.

Her gün kendilerine ait basın yayın organları aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan ve komik gerekçelerle mazbatası iptal edilen Sayın; Ekrem İMAMOĞLU tarihimizde görülmemiş bir linç kampanyasına maruz bırakılmaktadır.

Amaç Sayın; Ekrem İMAMOĞLU'nu oyuna getirip, sinir uçları ile oynayıp, kendisinin halkın nezdindeki popülaritesinin azaltılması hedeflenmektedir. İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı olarak Sayın; Ekrem İMAMOĞLU beyin yanındayız.

Demokratik seçimler adil koşullarda yapılır. Adalet ekseninden sapmadan huzur içinde sonlandırılır. Bir adaya imtiyaz sağlanırken, topyekûn tüm devlet imkanlarını o adaya tahsis edilirken, bir önceki seçimi kazandığı halde hakkı gasp edilen adaya linç uygulamak, hile ve türlü desiselere başvurmak bırakın adaleti her şeyden önce kul hakkıdır.

Allah'tan korkan hiçbir insan bir diğerine böyle bir muameleyi reva göremez. Görmemeli de... En son Ordu ilimizde yaşanan VIP Salonu kullandırmama olayı da çok ironiktir. Zamanında Barzani'ye devlet töreni düzenleyip, sözde kürdistan bölgesel yönetimi bayrağını göndere çekenler, Habur'da teröristlere çadır mahkeme kuranlar, İspiyoncu Reza Zarrab'a TV'lerde Türk Bayrağı önünde poz verdirip açıklama yaptıranların bugün devlet ciddiyetinden dem vurması gerçekten anlaşılır gibi

değildir. Alt tarafı İstanbul halkının değerli oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Halkı bu kadar birbirine düşürmeye, ayrıştırmaya ve bu halkı kobay olarak kullanmaya kimsenin hakkı yoktur.

Devlet ciddiyetini 17 senede kendi menfaatleri için paravan yapanların, her türlü tehlikeli adımı atanların, hukukun ve devlet kurumlarının içini boşaltıp bizi türlü tehlikelerle baş başa bırakanların, abdestinden şüphesi olanların, siyasi şarlatanların bizler hakkındaki müfteri söylemlerini de şiddetle kınıyor, halkımıza havale ediyoruz. Çünkü; bizler seçim kazanmak, birilerine şirin gözükmek uğruna değerlerimizi ayaklar altına alacak, terörist başından medet umacak, lazistan, kürdistan saçmalığına sözlerimizle çanak tutacak bir siyasi oluşum değiliz.

Her telden çalan, bir gün milliyetçi, diğer gün dindar yerine göre de Atatürkçü olan, siyaset bezirganlığı yapan, rakiplerimize tuzak kurup, şantajla, montajla siyaseti dizayn eden amaca giden yolda her şey mubahtır anlayışıyla kendinden olmayana yaşama fırsatı vermeyen bir siyasi oluşum değiliz. Bizler her şeyi görüyor ve takip ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Milletle olan ittifakımızı, millete olan bağlılığımızı bir kez daha gösterip, gasp edilen seçmen iradesinin takipçisi olup hesabını İstanbul'da oy kullanacak olan vatandaşlarımızla hala varlığına inandığımız demokratik yollarla 23 Haziran'da mutlaka soracağız. Biz halkız ve haklıyız.

Bu bağlamda millet ittifakı adayımız Sayın; Ekrem İMAMOĞLU beyin yanında olduğumuzu, seçimlerde İstanbul'da oy verecek olan yakınlarımıza, tüm eş, dost ve akrabalarımıza tercihlerini Millet ittifakı adayından yana kullanmaları telkininde bulunacağımızın, bu yönde ricacı olacağımızın defaten bilinmesini isterim. Nasıl ki 31 Mart'ta Türkiye'ye güneş doğmasını sağladık. 23 Haziran'da da İstanbul'a güneş doğacaktır. Güneşli ve güzel günlere... Her şey çok güzel olacak!

Türkiye İYİ olacak."