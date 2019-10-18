İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı açıldı

İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Açılışa İY Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve çok sayıda partili katıldı.

Pelin Atmaca - İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa, gelecek için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bugün bizim için geleceğin ilk günüdür. Bugünler gelecekteki güzel ve güneşli günlerimizin habercisidir. Biz göreve geleli yaklaşık 6 ay gibi bir zaman oldu. Bizi bu göreve layık gören İl Başkanımız Hüsmen Kırkpınar'a özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada yarın yapacağımız güzel etkinliklerin yeni karargahını, yuvamızı siz değerli misafirlerimizle açıyoruz. Gönlümüz isterdi ki bu açılışı milletçe güldüğümüz morallerimizin yüksek olduğu, ulusal refah seviyemizin yukarılarda olduğu milletçe mutlu bir anımızda yapabilseydik. Üzgünüz.

Her geçen gün enflasyon canavarının altında ezilen milletimizin, sokaklarında her gün kriminal birçok olaya şahit olan milletimizin en mutsuz olduğu dönemlerindeyiz. Siyasetin dili hiç olmadığı kadar laçka ve hiç olmadığı kadar seviyesiz ve de hiç olmadığı kadar nobrandır. Siyasetin dili sevgi olması gerekirken bugün nefretin dili olmuştur. Biz bu nefret dilini sevgiye dönüştürmek için siyaset yapıyoruz. Ve muhakkak başaracağız" dedi.

Minnet duyuyoruz

Boyunağa, tüm bu sevimsiz ve üzücü durumlar olurken, ülke varlığının bugünlerde tehlikeye düşmemesi için Suriye sınırları içerisinde terörist gruplara karşı Barış Pınarı harekatını yapıldığını ve kahraman Mehmetçiğimiz destan yazdığını hatırlatarak, "İYİ Parti Karşıyaka İlçe teşkilatı olarak kayıtsız şartsız devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Bu bağlamda harekâtta şehit düşen kahramanlarımıza Allahtan rahmet şehitlerimize acil şifalar diliyorum. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de defaten söylediği gibi Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Parolasına inanmış insanlarız. Umuyorum ki emperyalist güçlerin oyununu bozacak kahraman Mehmetçiğimiz bölgede barışı da tesis edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bugün açılışımızda bizi yalnız bırakmayan hepsi birbirinden değerli milletimize teşekkürlerimi sunuyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan şehitleri ve gazilerini bir kez daha minnetle anıyorum" diye konuştu.