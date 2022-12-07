İYİ Parti, Meclis'teki yumruğu 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' yargıya taşıyor!

Dün Meclis'te çıkan kavgada AK Partili Zafer Işık, yumrukla İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'ü yaraladı. Örs, hastanede tedavi altına alınırken, İYİ Parti de olayı yargıya taşıyacağını duyurdu. Partinin genel sekreteri Uğur Poyruz, Işık hakkında "adam öldürmeye tam teşebbüsten" suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi



TBMM'de gerçekleştirilen 2023 yılı bütçe görüşmelerine yaşanan kavgalar gölge düşürdü. Çıkan arbedede, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık yumrukladı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün başında açılma meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen, geçtiğimiz sene kalp pili takılan Örs, yoğun bakımda tedaviye alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye giderek bilgi alırken, Örs'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Poyraz, "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız" dedi.