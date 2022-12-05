İYİ Parti Menderes'ten şölen havasında kongre

İYİ Parti Menderes İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresini tamamladı. Yapılan seçim sonucu İlçe Başkanı Özdemir Makas yeniden başkan seçilerek güven tazeledi

Menderes Belediyesi Merkez Amfitiyatro'da gerçekleşen kongreye İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları, muhtarlar, parti üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Makas, İyi Parti'nin Menderes'teki yükselişine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İyi Menderes ailesi olarak yükselişimizin herkes farkında. Yeni yönetimimiz ve güçlü kadromuzla da bu yükselişi daha da hızlandıracağız. Kongremizin ilçemiz ve İyi Parti ailemiz adına hayırlı olmasını diliyor, yönetimde birlikte yol yürüyeceğim yol arkadaşlarımı da kutluyorum."

"Nitelikli kadrolarla seçimlere hazırız"

Kongrede konuşan İlçe Sekreteri Birgül Kovank ise "Menderesimiz için güneşli günlere çok az kaldı!" diyerek şöyle devam etti:

"5 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde haksızlığa, liyakatsizliğe karşı kurulan partimizin bu noktalara geleceğinden bazı insanların endişeleri oldu. Ama biz hiç yılmadık ve genciyle, yaşlısıyla; kadınıyla, erkeğiyle çalışmalarımıza devam ettik ve devam edeceğiz bunu da herkes böyle bilsin!"

Millet İttifakı'nda birlikte yol yürüdükleri siyasi partilere de teşekkür eden Kovank, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde yoğun mesai harcamamız gereken bir genel seçim ve devamında yerel seçimler var. Biz İyi Parti ailesi olarak yeni yönetimimizle liyakatli, güçlü ve nitelikli kadrolarla seçimlere hazırız! Aile diyorum çünkü aile kendi içinde kusurları kapatır... Belki de Menderes'te de yükselmemizin en büyük sebebi bu. Bizim ailemizde kavga yok, huzursuzluk yok, sen ben yok. Biz varız, demokrasi var, Menderes var, Türkiye var!"