İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga

İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadı.

İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga
02 Nisan 2023 Pazar 22:21

 İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara 2. bölgenin temayül yoklaması için Altınpark'taki ANFA Fuar Alanı'na oy kullanmaya gelen bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma, diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #iyi parti #kavga #ankara #Temayül yoklaması #arbede #Ankara milletvekilliği
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