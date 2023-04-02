İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga

İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadı.

İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara 2. bölgenin temayül yoklaması için Altınpark'taki ANFA Fuar Alanı'na oy kullanmaya gelen bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma, diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.