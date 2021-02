İYİ Parti seçime hazırlanıyor

İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın İzmir’de parti teşkilatıyla buluştu. Akalın, Türkiye’de 20 Haziran 2021 tarihinde bir genel seçim olacağı varsayımı üzerinden ve seçime İYİ Parti’nin tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir seçim çalışma sürecine başladıklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın İzmir’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akalın, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde İYİ Parti İzmir Teşkilatı ile yapacağı “Seçim Stratejileri” konulu toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıya İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Partili Milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

Türkiye'de değişimin şafağı olduğunu vurgulayan Akalın, CHP ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda sandığa güvenin arttığını söyledi. Bir varsayım olmasına rağmen seçime hazırlandıklarını dile getiren Akalın, "Seçim İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye’nin yerleşik siyasi kalıplarını, denge noktalarını muazzam bir geri dönüş hikayesiyle tarumar etmiş bir siyasi hareketin temsilcileri olarak, bir varsayım üzerinden Türkiye’de 20 Haziran 2021 tarihinde bir genel seçim olacağı varsayımı üzerinden ve yine bu seçime İYİ Parti’nin tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir seçim çalışma sürecine başladık. Bunun temel amacı, Türkiye’de halihazırda 195 bin 784 gezici ve cezaevi sandıkları da dahil olmak üzere, sandıkların tamamına nüfus etmek; sandık güvenliğini, koruyarak İYİ Parti’nin Türkiye’deki tüm sandıklarımız hamisi olabileceğini göstermek azim ve kararlılığıyla yola çıktık. Bu çok önemlidir; 2019 yılında mahalli seçimlerde Türkiye’de CHP ile geliştirdiğimiz iş birliği kapsamında Büyükşehirler üzerinde teşkilatlarımızın ortaya koyduğu performans, milletimizin yeniden sandığa ve sandık güvenliğine olan itikatını artırmıştır. Biliyorsunuz ki, sandığa olan itikat artarsa demokrasiye olan güven de katılım da artar. Bizler de bu temel amaçla yola çıktık” dedi.

İYİ Parti merkezin kendisi

İYİ Parti’nin Türk siyasi tarihinin gördüğü en ideal, en demokratik, en iyi hukuk mücadelelerinin sonucunda vücuda gelmiş bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Akalın, “Cumhuriyet’in kurucu değerlerine hemhal olmuş, onları içselleştirmiş, yetmemiş geliştirme azim ve kararlılığını da ortaya koyan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla, bu hareket ne merkezin sağındadır ne merkezin solundadır; doğrudan merkezin kendisi olan bir siyasal harekettir” diye konuştu.

“Körle yatan şaşı kalkıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına da değinen Akalın, “Cumhurbaşkanı bir taraftan 'sivil' anayasa cümlesini ortaya koyarken Adalet Bakanı anayasaya 1921 ruhunu üfleme hedefinde. FETÖ'cüler Türk subaylarını cezaevlerin doldururken, kendi darbeciliklerini gizliyorlardı. Bakıyorum ki körle yatan şaşı kalkıyor. Acaba HDP 'ye yapılmış bir çağrı olduğunu düşünüyoruz. Baktığımızda bizim HDP ile anayasa yaptığımız iddialarını ortaya atıyorlardı, acaba o zaman bizi itham edip şimdi kendileri mi yapıyor? İktidara yakın basın organları ‘iki konuyu tartışmayacağız’ diyor. Bunlardan birisi üniter yapı diğeri partili cumhurbaşkanlığı yapısı. O zaman bizimle hangi aşamada konuşacaklar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti seçime hazır

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise her zaman seçime hazır olduklarını dikkat çekerek "Erken seçim yok dediler, 2023 Haziran dediler, ancak bir türlü birbirlerini ziyaretten, birbirlerini yoklamaktan anket çalışmaları yapmaktan vazgeçmiyorlar. Bizde diyoruz ki 3 yıllık bir partiyiz, önümüze her türlü engeli koyarak seçimlere girmemiz konusunda zorluklar çıkarttılar onları da aştık. Milletimizin bütün dertleri ile ilgilenen, ve her daim ilgilenen güçlü bir teşkilatımız var. Hepsinden önemlisi Türk Milletinin umudu olmuş bir genel başkanımız, liderimiz var. Seçimi ister erken yapsınlar ister baskın yapsınlar, İYİ parti hepsine hazır. Baskına da hazır, erkene de hazır, gününde yapılacak seçime de hazır. Bu sürecin doğru analiz edilerek, doğru işleri doğru zamanlarda yapmaya gayret eden İYİ Parti, bugün İzmir'de 30 ilçe başkanı, ilçe başkan yardımcılarımızla bir toplantı düzenledik. Bugün yapılacak olan toplantıyla bizim için tarihi önemli olmayan o seçimde, açılan sandık ve oy sayısı derken o günün sabahına karşı Millet İttifakı'nın Türkiye’de iktidarının müjdesi olacaktır" şeklinde konuştu.