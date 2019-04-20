İYİ Parti Torbalı'ya genç başkan

İYİ Parti Torbalı’nın yeni İlçe Başkanı belli oldu. 27 yaşındaki Ahmet Künarlıoğlu ilçe başkanlığı görevine atandı.

İYİ Parti Torbalı'ya genç başkan
20 Nisan 2019 Cumartesi 13:03

İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanlığı’na atama gerçekleştirildi. İYİ Parti’nin ilç yönetim kurulu üyelerinden 27 yaşındaki Ahmet Künarlıoğlu, İlçe Başkanı olarak atandı. Künarlıoğlu’na yeni görevi İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar tarafından bildirildi. Genç Başkan sosyal medyada yayınladığı mesajında, “İyi Parti İlçe Başkanlığına görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi. Torbalı İyi Parti’de daha önce Hasan Akbıyık, Baki Akyüz ve Derya Filiz Çelik, İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

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