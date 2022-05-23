İYİ Parti'ye katılan yeni üyeler dikkat çekti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da partisinin yeni üyelerine rozetlerini taktı. Yeni üyelerden bazı isimlerse dikkat çekti. Bunlardan birisi emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok iken diğeri ise 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak oldu. CAS'da ve EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak görev alan Emin Özkurt ve eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin de partiye katılanlar arasında yer aldı

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İyi Parti, İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı'da bir tören düzenledi. Törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin partiliye temsilen yeni üyelere rozet taktı.

İYİ Parti'ye katılanlar arasında dikkat çeken isimler de yer aldı. Partiye katılanlar arasında, 'kumpas davaları'nda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak da yer aldı. Sözcü'nün haberine göre diğer dikkat çeken isimlerse Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkeyi uluslararası alanda temsil eden Emin Özkurt, DSP 21. Dönem Kırklareli Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin de oldu.