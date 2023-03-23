İYİ Partili Ağıralioğlu: Bize pusu kurulmasından rahatsızız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ilk andan itibaren ifade ettik diye, sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye, bize küfredilmesinden rahatsızız" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Ali Ağıralioğlu, cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti ve HDP'nin aday çıkarmama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Vicdan sıkışmıştır, tercih sıkışmıştır, tarih, talih sıkışmıştır, hukuk sıkışmıştır, hak sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamıştır, tercih sıkışmıştır. Bugün de yaşanılan bu sıkışmışlığa can suyu vermek için geldik" dedi.

MÜNASEBETSİZ İTTİFAKLAR

Ağıralioğlu, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere partinin tüm organlarının geceyi gündüze katarak 5 yıldır millet için çalıştıklarına vurgu yaparak, "Tarihin bizi sıkıştırdığı yerde bir takım siyasi kararların doğru izah edilmesine çalışıyorum. Bu sistemin bize dayattığı bir iklim içerisinde konuşuyoruz. Münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların, asla bir araya gelmeyecek beraberliklerin, besleyeni, gerçekleştireni, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1’in memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenlerdeniz" diye konuştu.

'BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ'

Ağıralioğlu, 6’lı masayı kurarken nasıl yola çıkıldığına ilişkin ilkeleri hatırlatarak, "Milletinizi duymak, istişare etmek, 'mutabakat' dediğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Millete umut olarak kurduğu masada Meral Akşener, bir siyasi dayatmaya maruz kaldığı için itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri ‘millet kazanacak’ diyen sözlerin sahibidir. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ilk andan itibaren ifade ettik diye; sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye, bize küfredilmesinden rahatsızız" dedi.

'SİZ GELMEDEN KÖR VE SAĞIR OLDUNUZ'

Ağıralioğlu, 'kazanamaz', yahut 'kaybedebilir miyiz?' endişeleri olduğunu ve itiraz ettiklerini ifade ederek, "Kemal Bey'in adaylığına değil, adaylık iradesi taşımasına da değil, Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Cumhurbaşkanlığına anasının ak sütü gibi helal duyguyla talip olmaya hakkı vardır. Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. Biz kimsenin mezhebine, inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İYİ Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine kurban edilmesine itiraz ettik. İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Muhalefet görevini unuttu. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" dedi.

'BİZİ TEDİRGİN EDİYORSUNUZ'

Ağıralioğlu, "Siz dün 'iktidar yaptı' diye kızdıklarınıza, kendiniz de alet olup benzerseniz, o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var? Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız mücadele etmenin ne önemi var? Ben bugün bu itirazları yapıyorum, sebebi şudur; 5 yıl sonra 'milletim bizi bağışla biz kandık' dememek için söylüyorum. Meral Akşener itiraz ediyor diye, kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, 'kaybeder miyiz' korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz. CHP'nin yaşadığı bu 'kazanabiliriz' duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye 3 günde 25 yıllık küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken tahammül eşiklerinizin olmadığını gösteren insanlarsınız" dedi.

Ağıralioğlu, 6’lı masanın kurulma amacına değinerek, "'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye yola çıkıldı, 'güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli' memlekete umut olarak sunuldu. İYİ Parti tahammül eden, susan taraf oldu. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Bu pişmemiş aşı millete yedirmeye heves etmek milletin karnını ağrıtmaktır" diye konuştu.

'OYUNUZA TALİBİZ, SİZİ DE MUHATAP ALMIYORUZ'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, HDP’yi ziyaretinin ardından, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladığını hatırlatan Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"HDP aday çıkarmama kararı almış, HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, ‘biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız’ dedik. Yavuz Ağıralioğlu için şartlar hiçbir zaman değişmez. Bu ilkesizliğe göz yumamayız. Devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz. PKK'ya 'katil' diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız. HDP'nin bu iklimde, 'bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle neden muhatap olmuyorsunuz' beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir bu. Evet bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz. Sebebi şu; siz devletinize, devletinizin varlığına, milletinizin beraberliğine, bu topraklardaki kadim beraberliğimize pusu kuran her alçak organizasyonun öyle ya da böyle iliştiği, Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize asla razı olmayacağız. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim."

Ağıralioğlu, "Adaylık sürecindeki tüm bu usulsüzlükleri reddediyorum. Adaylık sürecinin içerisinde cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Çerçevesi bu olan bir itirazla, bu sürecin içerisinde bulunuyorum. Bu süreç nereye kadar giderse orada milletime verdiğim sözle, milletim için adanmış olduğum bu hayatın kalbiyle iradesiyle yürümeye devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.