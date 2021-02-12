İYİ Partili Akalın’dan seyyar esnafa söz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile bir araya gelen İzmir Seyyar Esnaflar Meclis Başkanı Evren Laçin, çiftçinin ürünlerini doğrudan tarladan alıp aracısız çok daha ucuza vatandaşlara satabilmek için destek istedi. Akalın konuyu Genel Başkan Meral Akşener’e ileteceğini ve biran önce harekete geçeceklerinin sözünü verdi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de parti teşkilatıyla buluşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile bir araya gelen İzmir Seyyar Esnaflar Meclis Başkanı Evren Laçin, artan gıda fiyatlarına karşı kendilerinin çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Laçin, “Çiftçinin ürünlerini doğrudan tarladan alıp aracısız çok daha ucuza vatandaşa satabiliriz. Fakat bunun için hem yerel yönetimlerin hem Meclis’in desteğini istiyoruz” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Akalın konuyu Genel Başkan Meral Akşener’e ileteceğini ve biran önce harekete geçeceklerinin sözünü verdi.

İzmir’e çeşitli ziyaretler için gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Tolga Akalın, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ndeki ilçe başkanlarıyla yapılacak toplantı öncesi İzmir Seyyar Esnaflar Meclis Başkanı Evren Laçin ve meclis üyesi Şerif Akbulut ile bir araya geldi. Seyyar satıcı esnafının gıda fiyatlarını düşürmek için etkin şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı Laçin, İzmir’deki 10 bin seyyar manavın bunun için hazır olduğunu açıkladı.

Seyyarlar destek istiyor



Genel Başkan Yardımcısı Akalın’a, çiftçinin ürünü doğrudan tarladan alıp aracısız satabileceklerini sözlerine ekleyen Laçin, “İzmir’deki 30 ilçeye dağılacak 10 bin seyyar manavımız sayesinde hem çiftçimiz ürününü daha yüksek bir ücrete satar hem de vatandaşımız aracısız çok ucuza bu ürünleri kullanır. Ama bunun için belediyelerle, zabıtayla köşe kapmaca oynamadan rahat bir şekilde çalışmalıyız. Belediyeler bize destek olursa İzmirli çok ucuza karnını doyurabilir. Belki TBMM’den de bu yönde bir kanun çıkarılırsa işimiz daha da kolaylaşır” diye konuştu.

Akşener’e davet



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Tolga Akalın ise kendisine teslim edilen raporu ve önerilerini Genel Başkan Meral Akşener’e ileteceğini söyledi. Akalın, “Böylesine önemli bir proje hem çiftçimize hem de vatandaşımıza kazandırır. Bu konuyu grup toplantımızda da anlatacağız. Gerek yerel yönetimlerimizle gerekse TBMM’deki çalışmalarımızla seyyar esnafına destek olacağız ve sizin yanınızda olacağız. İyi ki varsınız ve iyi ki bu kentin neferlerisiniz. Size söz veriyorum, bu projenizi her ortamda savunacağız ” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Evren Laçin, Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti il başkanı ve yönetimini Seyyar Esnaf Meclisi toplantısına davet etti.