İYİ Partili Akburak: Türkiye'yi STK'lar ile yöneteceğiz

STK ziyaretlerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İzmir’in merkez sağın kalesi olduğunu iddia etti

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın öncülüğünde genel merkez heyeti İzmir’de bir dizi STK ziyarettinde bulundu. İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın yanı sıra genel merkez heyetinde yer alan Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan, STK’lardan sorumlu başkan yardımcıları Cem Karakeçeli, Mehmet Aslan, Mecit Hazır, Bora Yörükoğlu, Nihan İçelli ve İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı.

“Türkiye'yi STK'lar ile yöneteceğiz”

Basın toplantısında İzmir'de il başkanlığının organizasyonu ile STK'ları ziyaret ettiklerini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Bugün Göztepe Spor Kulübünü ziyaret ettik, stada bayıldım. İzmir'e yakışan bir stat olmuş İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ettik. Genel Başkanımız Ocak 2020 yılı itibarı ile il il geziyor. STK ilişkileri başkanlığı olarak bugün aynı zamanda diğer ekiplerimiz de İzmir Barosu'nu ziyarete gittiler. Biz parti olarak özellikle amatör spor kulüplerine önem veriyoruz. Özellikle gençlerin madde bağımlılığından uzaklaşması için bunlar çok önemli ve bizde iktidarımız döneminde amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz. İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret edeceğiz. Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Biz İYİ Parti olarak bir mottomuz var, biz Türkiye'yi STK'lar ile yöneteceğiz diyoruz” dedi.

STK’lar özgür değil

STK ve siyaset ilişkilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Akburak, “Gittiğimiz her sivil toplum kuruluşu odalar yardım dernekleri spor kulüpleri… Nereye gidersek bu hepimizin gözüne çarpıyor. Biz bağımsız ve özgür STK'lar istiyoruz. Devletler, kendine katkı sağlayacak STK'lara destek verirler. Bizde projeye göre değil derneğe göre yatırım yapılıyor. Bugün gençlerimiz kendileri ile ilgili birçok faaliyette bulunmak istiyorlar. Ancak bugün iktidara ne kadar yakınsa o kadar destek alabiliyorlar. STK'ların özgür ve bağımsız olmasını isteriz ancak maalesef değiller. 26 Aralık’ta meclisten geçen kanunla STK'lar, bir mahkeme tarafından kapatılabilecek. Son çıkan kanun hem demokrasiye zarar vermiştir hem de STK'ların özgürce çalışmalarına engel olmuştur. Bu kanunla içişleri bakanı ya da vali kendi kararı ile dernek başkanını görevden alabilir, kayyum atayabilir ve mal varlığını elinden alabilir… Bu şartlarda ne kadar özgür olunabilir?” diye konuştu.

Türkiye’nin her yerinde aynı ilgi var

Basın mensuplarının erken seçimle ilgili sorularına yanıt veren Akburak, “Ankara'da seçim havası var mı bilmiyorum ama İzmir'de güzel bir ortam var bunu gördüm ben. Seçim ortamında neler yapabileceğimizi gördüm ben, Hüsmen başkanımız sayesinde neler yapabileceğimizi yaşadım. İzmir hazır, Ankara hazır mı Beştepe'ye sormak lazım. Şahsi olarak ben seçimin gününde yapılacağını düşünmüyorum. Ben bir seçim bekliyorum. Erken seçim de olabilir, baskın seçim de olabilir… Hükümetin ne zaman pes ettiğine bağlı bu. Hükümet hala kurtarabilir miyim diye düşünüyor ancak buradan çıkış yok. Bundan kaynaklı erken seçim olursa biz hazırız. Türkiye'nin her yerinde aynı ilgiyi görüyoruz. İzmir'de ilgi gördüğümüz yerlerden bir tanesi. İzmir eski minvaline ulaşmış. İzmir merkez sağ'ın kalesidir. Yıllarca burada merkez sağ iktidar olmuştur. Ancak 20 yıllık AK Parti iktidarında yapı değişmişti ancak ben aynı teveccühü İYİ Parti'ye görüyorum. Yıllar önceki teveccüh, ben Doğru Yol Partisi'nde görmüş olduğum teveccühü tekrar gördüm. İYİ Parti bu teveccühü kazanmış, makul ve makbul parti olmuş. Herkes kendisinde İYİ Parti'yi görebiliyor. Yani Atatürkçüyüm diyen de, dindar bir vatandaşımız da, milliyetçi arkadaşlarımız da çok rahat kendini bu şekilde ifade edebiliyor. Dolayısıyla İYİ Parti herkesin temsil edildiği bir siyasi parti. İzmir'in yapısına ve genetik kodlarına uygun bir partiyiz. Tapulu arazimize gecekondu yapılmıştı yıkacağız galiba bunu İzmir'de öyle görünüyor. Bu işi çözeceğiz" dedi.