İYİ Partili Bezircilioğlu: İktidara yürüyoruz

28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti’den İzmir milletvekili aday adayı olan 66 isim tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, “İzmir’de ve Türkiye’de birinci parti olmak için iktidara yürüyen ayak seslerimizle geliyoruz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nden İzmir’den milletvekili aday adayı olan 66 isim tanıtıldı. İl Başkanlığı binasında dün gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, “14 Mayıs 2023 seçimlerine istinaden partimizin İzmir teşkilatları olarak aday adaylığı süreci başvurusu sona erdi. 2 Nisan’da üyelerimizin katılacağı temayül yoklamalarıyla aday adaylık sürecini İzmir teşkilatları olarak tamamlayacağız. 9 Nisan’da da genel merkezimizin, aday listesini açıklama sürecini takip edeceğiz. İzmir toplam 66 aday adayımız var. Bu medeni cesareti gösterip ciddi bir iddia ortaya koyan aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Partinin gücü teveccüh ile ölçülür. Aday adaylarımızdan gelen teveccühü buna yoruyorum. Partimiz demokrasiyi öncelikle içselleştirerek temayül yoklamalarını tüm tabanımızla yapıyor. Diğer partilere örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İYİ PARTİ İKTİDARI UZAK DEĞİL

İktidara yürüdüklerini kaydeden Bezircilioğlu, “Aday adaylarımızla tanışma toplantısı yaptık. Pırıl pırıl harika bir kadroyla İzmir’de ve Türkiye’de birinci parti olmak için iktidara yürüyen ayak seslerimizle geliyoruz. 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’ye uyanacağımıza inancımız tamdır. Umuyorum ve inanıyorum ki bundan sonraki genel seçimlerde de İYİ Partinin tek başına iktidar olduğunu görmemiz uzak değildir. Türkiye’nin ihtiyacı ve tek çıkış noktası olan İYİ Parti’yi güçlü bir şekilde iktidara taşımak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI GÜÇLENEREK ÇIKTI”

İl Başkanı Bezircilioğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İYİ Parti’nin 6’lı masayı terk ettiği süreçte partinin kan kaybettiğine yönelik iddiaların hatırlatılması ve İzmir’de üye veya oy kaybı olup olmadığının sorulması üzerine Bezircilioğlu, “İstifa eden üyelerin önemli kısmı geri döndü. Ciddi bir teveccüh var. 3-6 Mart sürecinde bizi anlamakta zorluk çeken vatandaşlarımız, yavaş yavaş neden öyle bir sürecin yaşandığını anlayıp bize hak vermektedirler. Bunu saha daha da güzel anlatacağız, 3-6 Mart sürecinde Türkiye’ye nasıl bir hizmet verdiğimizi anlatacağız. Oy oranları konusunda taze bir anket yok ancak ciddi anlamda yükseliş söz konusu, çok ciddi üye kaydı alıyoruz. Sahada çok ciddi teveccüh var.3-6 Mart sürecinden Millet İttifakı güçlenerek çıktı. İYİ Parti kan kaybı yaşadı gibi gözükse de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in siyasi dehasıyla daha güçlü çıktı. Türk milleti sandıkta takdiri gösterecektir” ifadelerini kullandı.

“SAYISAL BAKMAMAK GEREKİYOR”

Milletvekili aday adayı başvurularının CHP ve AK Parti’ye göre az olması noktasında gelen soruya yanıt veren Bezircilioğlu, nicelik değil nitelik mesajı verdi. Bezircilioğlu, “Ona sayısal olarak bakmamak gerekiyor. Aday adaylarımızı incelediğimiz takdirde gerek mesleki gerekse donanımsal olarak çok güçlü bir aday adayı kadrosuyla temayül yoklamasına yürüyoruz” diye konuştu.