İYİ Partili Bezircilioğlu, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İzmir iş dünyasının yakından tanıdığı İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Danışmanı Sinan Bezircilioğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir'de kongre heyecanı devam ederken İzmir iş dünyasının yakından tanıdığı İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Danışmanı Sinan Bezircilioğlu da il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Bezircilioğlu'nu partiler yalnız bırakmadı.

"Tüm gayretimizle çalışacağız"

Açıklamalarına bugüne kadar gerçekleştirdiği siyasi ve iş hayatındaki çalışmalar hakkında bilgiler vererek başlayan Bezircilioğlu, "Ülkemiz zor günlerden geçmektedir. İçeride ve dışarıda ülke olarak pek çok sorunla karşı karşıyayız. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına girdiğimiz 2023 yılı ülkemiz için çok önemli bir kader yılı olacaktır. Ülkemizi ikinci yüzyıla taşıyacak yönetim kadrolarını belirleyeceğiz. 2023 seçimleri neticesinde ülkemizin kurucu ilkeleri, bizi biz yapan ortak değerleri, demokrasi ve temel insan haklarına dayalı olarak ortak yaşam biçimimizi tesis edeceğiz. Korku ve baskı ikliminin tamamen son bulacağı, Türkiye'mizin tabir-i caizse fabrika ayarlarına döneceği bir seçim olacağına canı gönülden inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kurmuş olduğu cesurlar hareketi umutsuzlara umut, çaresizlere çare, kimsesizlere kimse, ülkenin makus talihinin değişebileceğine dair bir işaret olmuş, bu işaretin ilk neticeleri sonucu 2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde belediye başkanlıklarının alınması sağlanmıştır. Cesurlar hareketinin lideri Sayın Genel Başkanımız'ın Türkiye çapında estirdiği umut rüzgarını bizler de İYİ Parti teşkilatları olarak İzmir'imizde estirerek ve tüm kesimleri kucaklayarak partimizi birinci parti yapmak ve genel başkanımıza layık olmak için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Aday olduğunu resmen açıkladı

İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana çeşitli kademelerde görev aldığını aktaran Bezircilioğlu, "Bir süredir başta partililerimiz, ailem ve tecrübelerine güven duyduğum parti büyüklerimizle yapmış olduğum istişareler sonucu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimize ve ülkemize borcumun gereğini ifa etmek için İYİ Parti İzmir 3'üncü Olağan Kongremizde il başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Burada arkamdaki tek güç başta ilçe başkanlarımız ve yönetim kurullarımız olmak üzere tüm teşkilatımızdır" diye konuştu.

Hedef: Büyükşehir ve 7 vekil

Seçildiği takdirde uyumlu bir sinerji ile teşkilatı yönetme düşüncesinde olduğunu da söyleyen Bezircilioğlu, "İzmir'de ilçe başkanlarımızla beraber istişare ile yönetmek kararındayım. Sadakatim partimizin ilkelerine ve genel başkanımızadır. İl başkanlığı dönemimde her zaman her daim teşkilatımızın yanında ve emrinde olacağım. İYİ Partimizi birinci parti yaparak önümüzdeki genel seçimlerde her iki bölgeden toplamda en az yedi milletvekili çıkartmak, 2024 yerel seçimlerinde de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanlığını partimize kazandırmak öncelikli olarak hedefimizdir. Bunu başarmaya inancımız tamdır" dedi.

Konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bezircilioğlu, "Seçildiğiniz takdirde mevcut görevlerinizden ayrılacak mısınız?" sorusuna, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Eşim ve çocuğumla da görüştüm; 'Bir süre babanızı unutun, vatan bizden görev bekler' dedim. Süreç içerisinde görevlerimi emin eller teslim edip sadece partimize hizmet etmek için yola devam edeceğim. İYİ Parti'ye hizmet etmek Türkiye'ye ve İzmir'e hizmet etmektir. Şu anda ülkemizin bizim partimizden başka çıkış yolu yoktur" diye yanıt verdi.

Bezircilioğlu, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından desteklendiği iddialarına ilişkin ise "'Genel merkezin adayı mısın?' diye soruyorlar. 4 aday gibi ben de genel merkezin adayıyım. İçimizden seçilecek olan il başkanı da genel merkezin il başkanı olacak" dedi.