İYİ Partili Bezircilioglu: İzmir solun kalesi değildir

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioglu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerde İzmir’den 9 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bezircilioğlu, “İzmir solun kalesi değildir” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioglu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında Başkan Bezircilioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



DAHA GÜÇLÜYÜZ

3-6 Mart tarihleri arasında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bezircilioğlu, “3 Mart öncesine göre millet ittifakının gücü de adayı da bugün çok çok daha kuvvetli, çok çok daha umut veren bir noktada. 3 Mart öncesinde olan tedirginlikler, soru işaretleri giderilmiş durumda. Sayın Genel Başkanımızın öncelikle Türkiye’yi sarsan bir hamlesi sonrasında da siyasi zekasıyla masayı çok güçlü hale getiren, adayımızı çok güçlü hale getiren ve adayımızı cumhurbaşkanlığı konusunda en popüler iki ismi Kılıçdaroğlu’nun başkan yardımcıları olarak yapılandırılarak bir nevi güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçişte güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayarak aslında milletimize çok büyük hizmet vermiştir. Bu noktada partimizi bir miktar erozyona uğramış, güç kaybetmiş görülse de Türk milleti zekidir, akıllıdır, çalışkandır, ferasetiyle de İYİ Parti’ye “Sezar’ın hakkı Sezar’a” diyerek hakkını vereceğine inanıyorum” dedi.



BEZİRCİLİOĞLU’NDA PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VURGUSU

Açıklamalarını il başkanlığı görevi üzerinden sürdüren Bezircilioğlu, “Ben gücümü koltuktan alan bir isim değilim, İzmir’de pek çok koltuğu bırakıp da il başkanlığı koltuğuna geldim. İl başkanlığı koltuğundan güç almaya değil, partimize güç vermeye geldim. Kimseyle sıkıntım yok, teşkilatımızın da benimle sıkıntısı yok. İYİ Parti İzmir ailesini tek yumruk haline getirip ‘Nasıl İzmir’de ilk parti yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Önce demokrasiyi kendi içimizde içselleştirip parti içi demokrasiyi içimize sindirdikten sonra İzmirli hemşerilerimize ‘Demokrasiyi içselleştirdik, size demokrasi getirme iddiasının altını doldurduk’ diyebiliriz. Diğer partileri bilmem ama İzmir’de gerçek, nizami bir il başkanlığı kongresinden seçilen benim. Bazı kongreler var, tek aday belirleniyor, kongre. Bazıları da atama oluyor. Onlar kendi iç işleridir ama biz İzmir’de gerçek bir demokrasi şöleni ve kongre ile 5 adayla başlayıp 2 ayla yarıştık. Önce delege seçimleri, onlar gitti delegeleri seçti. Onlar da il başkanını seçti. Bu işler kolay değil; bu işe kalkışmak da hamle yapmak da kolay değil. O nedenle genel merkezimizi ve parti üst yönetimini tebrik etmek lazım. Biz 5 Ekim’den beri seçimlerle uğraşıyoruz. Hafta sonu için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sonra 14 Mayıs ile ilgili seçimle uğraşacağız. Partimizin iç dinamikleri ayakta, sürekli teyakkuzdayız. Bu süreçte herkesi kucaklamak da benim görevim. Ben bu görevi yapabileceğim için teşkilatım tarafından layık görüldüm. Bu görevi yapmak da benim boynumun borcu. Kötü gidişe ‘dur’ diyerek Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak, 15 Mayıs’ta Türkiye’yi aydınlığa çıkarma hedefindeyiz. Seçimi tamamladıktan sonra da aynı gücü, dinamizmi sahaya nasıl yansıtırız konusunun mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.



AĞIRALİOĞLU İSTİFADA GEÇ KALDI

Bezircilioğlu kendi değerlendirmelerinin ardından basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun istifasının ittifaka etkisinin sorulması üzerine Bezircilioğlu, “İttifakta bir etki olmaz, ittifak ciddi bir eşiği açtı. Yavuz Bey’in açıklamaları kendisini bağlar, istifaya da geç kaldı. Madem böyle bir niyeti vardı, martın başında olması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıklamaların da ittifaka bir zarar vermeyeceğini düşünüyorum” dedi.



“ŞANS VERMİYORUM”

14 Mayıs’ta Millet İttifakının seçimi kaybetmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerine yönelik soruya ise Bezircilioğlu, “Ben o ihtimale şans vermiyorum. Perşembe’nin gelişi çarşambadan belli olur, görünen köy de kılavuz istemez. Grup Başkan Vekilimiz Müsavat Dervişoğlu, 5 sene önce yüzde 52 oy almış Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 puan da mı kaybetmeyecek?’ dedi. Biz bu noktada eminiz 15 Mayıs sabahını iple çekiyoruz. Daha iyi, daha yaşanabilir, gençlerin hayal kurabildiği, adaleti tecelli etmiş Türkiye’nin, cennetmekân Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ülkenin kurucu değerlerinin tekrar tesis edileceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.



“İZMİR SOLUN KALESİ DEĞİLDİR”

Partisinin İzmir’deki seçim hedefinin sorulması üzerine ise Bezircilioğlu, “İkinci bölgede 5, birinci bölgede 4 olmak üzere toplam 9 milletvekili hedefimiz var. İzmir solun kalesi değildir. CHP ile bir birlikteliğimiz var ama bütün partiler eşit olarak gireceğiz. İzmir, İYİ Parti’nin en kolay serpileceği siyasal iklime sahiptir. İzmirliye İYİ Parti’yi en iyi şekilde anlatmak için gecemizi günümüze katacağız. İzmir, İYİ Parti’nin çıkış noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

