İYİ Partili Bezircilioğlu izmirlilere seslendi, destek istedi

14 Mayıs seçimlerine saatler kala basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İzmirlilerden destek istedi. Bezircilioğlu, "Türkiye’nin geleceğini dizayn edecek olan İYİ Parti’ye sahip çıkın, destek olun. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e diyerek Sayın Genel Başkanımıza ve partimize desteğinizi gösterin" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, seçimlere sayılı günler kala partisinin İzmir il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin İzmir'deki seçim çalışmalarını aktaran Bezircilioğlu, "Seçimde de sahada aldığımız izlenimler doğrultusunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir güçle sandıktan çıkacak. Bizler de Millet ittifakı bileşenleri olarak bu çıtayı çok daha yukarıya çıkarıyoruz. 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’ye uyanacağımıza inancımız tam. Adaletin tesis edileceği, liyakatın esas alınacağı, geleceğe umutla bakabileceğimiz, gençlerin hayal kurabildiği, insanların huzurla yaşadığı ve ülkemizin de dünyada hak ettiği yerde olacağı bir sürecin ilk günü olacak 15 Mayıs. Biz bu işi hep beraber birinci turda bitireceğiz çünkü Türkiye’nin kaybedeceği bir günü dahi yok. Ülkede restorasyon, yeniden yapılanma süreci başlaması gerekiyor. Gelecek hafta pazartesinden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeyi yaparken tesis ettiği ve bizi biz yapan değerleri, bir nevi fabrika ayarlarımızı Yüzüncü Yılın şartlarına göre tekrar tesis ederek, bizi biz yapan değerlerden vazgeçmeden tesis etmek için ciddi bir yapılanma ve restorasyona başlayacağız" dedi.

İZMİRLİLERİN DESTEĞİNİ İSTEDİ



İzmirlilere seslenen Bezircilioğlu, "Müsterih olun gerçekten çok az kaldı. Türkiye’nin geleceğini dizayn edecek olan İYİ Parti’ye sahip çıkın, destek olun. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e diyerek Sayın Genel Başkanımıza ve partimize desteğinizi gösterin. Genel Başkanımız 'Her evden en az bir oy İYİ Parti’ye bekliyorum' dedi. Bu konuda da İzmirlilerin desteğini bekliyoruz. Bir de demokrasi ve hoşgörünün temsilcisi kadınlarımıza seslenmek istiyorum: Sizler gibi bir kadın olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bütün iftira, hakaret ve sıkıntılara bir kadın olduğu için maruz kaldı. Sizin de ona sahip çıkarak destek vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'MİZİN GELECEĞİNİ KURTARACAĞIZ"

Seçim gününe ilişkin de ciddi hazırlıklarının olduğunu belirten İl Başkanı Bezircilioğlu, "Seçimde görevlendirdiğimiz her bir üyemize sandık güvenliği eğitimi verdik. Herhangi bir soruna müdahale edilebilecek bilgi ve birikime sahipler. Her ihtimale karşı çözülemeyen sorunlar için ilçe seçim kurullarındaki üyelerimiz görevlendirildi. İl başkanlığı kriz masası, koordinasyon merkezlerimiz ve veri sorumlularımız var. Seçimin her aşamasını işin uzmanlarıyla ve özenle takip edeceğiz. Biz hazırız, Genel Başkanımızın da söylediği gibi tarih yazacağız. İYİ Parti olarak ciddi teyakkuz içerisindeyiz. İnsan kaynakları ve kadro olarak, bu kadronun eğitimi ve konumlandırılmasına kadar bütün ekiplerin koordinasyonunu sağlamış durumdayız. Türk milletinden alacağımız ve göreceğimiz oy patlamasıyla halkın iradesini ve demokrasinin tesisini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. O gün sandıklar açılana kadar, karar açıklanana kadar bize uyku haramdır. Belki uykusuz kalacağız ama inanın Türkiye'mizin geleceğini kurtaracağız. Apaydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız" ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ ŞAHİN’İN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Bezircilioğlu, mevkidaşı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in HDP üyelerinin İzmir'deki bazı sandıklarda İYİ Parti üzerinden sandık görevlisi olarak gösterildiği iddiasına ilişkin "Bu tip söylemler her seçim öncesi yapılır. Bu bizim partimizin yükselişe geçtiğinin önemli bir göstergesi. Meyve veren ağaç taşlanır. Ben bu konu üzerinde durmaya, lüzum yapmayı bile gerek görmüyorum" ifadelerini kullandı.



"SÖYLEMLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın İYİ Parti’nin oylarının barajın altında kaldığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Bezircilioğlu, "Aytun Beyin tasarrufudur. Söylemleri kendisini bağlar. Onunla ilgili bir yorum yapma gereğini görmüyorum¨ diye konuştu.

"İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR"

İzmir’de 9 vekil çıkarma hedeflerinin devam edip etmediğinin sorulması üzerine de İYİ Partili Bezircilioğlu, "Hala 9 vekil. Birinci bölgede 4 ikinci bölgede 5 iddiamız devam ediyor. Ciddi teveccüh görüyoruz, diliyorum ki bu teveccüh sandığa yansıyacaktır. 6 Mart sürecinde bir miktar hakkımızın yenildiğini ama milletimizin bu hakkımızı sandıkta vereceğini düşünüyorum. Seçimin birinci turda biteceğine inanıyorum. Anketler önemli ama Türkiye’nin içinde bulunduğu baskıdan, insanların görüşlerini açıklayamamasından ötürü anketlerde söylenen rakamlara göre ciddi anlamda bizim için olumlu yönde farklı çıkacağına inanıyorum. Zaten öyle düşünmesem anketlere göre bizim 9 vekil sonucumuz çıkmazdı. İnşallah bu süreç ikinci tura kalmayacak. Bu ülkede nizamı sağlamak devlete ve güvenlik güçlerine düşer. İkinci tura kalırsa da gerekli önlemlerin alacağına inanıyorum. Fakat gelin bu işi birinci turda bitirelim" yanıtını verdi.