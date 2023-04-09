İYİ Partili Çıray: "Baraj altına düştük" dedi, adaylıktan çekildi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen sürenin dolmasına sayılı saatler kala adaylıktan milletvekilliği adaylığındançekildiğini açıkladı.

Siyasi partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Partilerin 14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen sürenin dolmasına sayılı saatler kala İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Seçimlerde partisinden İzmir’de ikinci bölgeden milletvekili adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Çıray, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İYİ Parti’de geçtiğimiz hafta İzmir’de milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasına da girmeyen iki isimden biri olan Çıray, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği 3 Mart sürecinde partisinin oylarının baraj altı kaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Çıray açıklamasında "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygı değer Kemal Kılıçdaroğlu 'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" ifadelerini kullandı.



ÇIRAY’DAN O İDDİLARA YALANLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın adaylıktan çekilmesinin ardından “İkinci sıraya yazıldığı için adaylıktan çekildi” iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Çıray, “Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım” açıklamalarında bulundu.



“YİNE BAŞA MI DÖNDÜK”

Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamadan iki saat önce ise yine sosyal medya hesabından “Yine başa mı döndük?” yazması dikkat çekti.

