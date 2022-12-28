İYİ Partili Çömez, Sedat Peker'le görüştü: Elindeki belgeleri iki ülkeye göndermiş, öldürülürse açıklanacak

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüştü. Peker'in tüm belgeleri kayıt altına aldığı ve iki farklı ülkeye gönderdiğini belirten Çömez, öldürülmesi durumunda da bunların tüm Türkiye'ye açıklanacağını belirtti. Ayrıca Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye de hazır olduğu belirtildi

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile konuştuğunu açıkladı. Çömez, Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve "SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek" dediğini aktardı.

Peker'in Türkiye'deki devam eden davaları için "Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım" dediğini söyleyen Çömez, Peker ile görüşmesinde yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Şu ana kadar ifşa ettiği bilgiler son derece önemli ve ciddi. Her dosya, demokratik bir ülkede iktidarı değiştirecek iddialar. Çoğu belgeliydi, yalanlanmadı. Son derece vahim ve kritik bir durumla karşı karşıyayız. Sedat Peker'in kişiliğiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Hakkında dava var mı diye sordum, "Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım" dedi.

BENİ ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YARGILAYIN

Turhan Çömez, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Çömez, konuşmasına şöyle devam etti; "Sedat Peker, gerekirse oradaki Büyükelçilik ya da SEGBİS ile ifade vermeye hazır. Hükümet benden bilgi, belge istesin ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırıım, gerekirse Türkiye'deki yetkililer gelsin, benden ifade alsınlar. Veya da SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım dedi. Beni yargılayın ama adaletli bir şekilde yargılayın diyor. Ben yargı önünde aklanmaya hazırım dedi. Türkiye'deki bir çok yanlışlığın ifşasına katkı sağlayacağını vurguluyor ve izin verin ben bunları anlatayım diyor."

Turhan Çömez, Sedat Peker'in şunları söylediğini aktardı; "Ben ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idame ediyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda destek istiyorum, konuşmak istiyorum. İfşaatlarda bulunmak istiyorum. Ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor. Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun ben bu ifşaatları yapayım. Bu ağır dijital tecrit hakkında bunları yapmam mümkün değil. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek."