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İYİ Partili Dervişoğlu: Bu iktidar yolcu, ilk turda bitireceğiz

TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın son günlerini yaşadığını belirterek, “Bu iktidar yolcu. Bu işi ilk turda bitireceğiz. İYİ Parti’nin TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. İzmirli hemşerilerimizden destek istiyoruz. Hemşerilerimizin sandıkta gerekeni yapacağına inancımız tam. Bir oy Kemal'e bir oy Meral’e. Haydi İzmir!” dedi

İYİ Partili Dervişoğlu: Bu iktidar yolcu, ilk turda bitireceğiz
02 Mayıs 2023 Salı 10:50

TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, seçim bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her gün farklı ilçelerde sahaya inen Dervişoğlu, Selçuk ve Seferihisar’da vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu, dertleri dinledi.  

"GİDECEKLERİNDEN EMİNİZ"

İktidara tam anlamıyla hazır olduklarını, AKP’nin gideceğinden artık herkesin emin olduğunu ifade eden İYİ Partili Dervişoğlu, “Ne olursa olsun bunlar gitmez algısını yaymaya çalışıyorlar. Ben vatandaşlarımızın yüreklerine su serpmek istiyorum. Her türlü tedbiri aldık, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Vatandaşın namus saydığımız oylarının sonuna kadar takipçisi olacağız. Akıllarından ne geçerse geçsin yolculuklarını engelleyemeyecekler. Vatandaşlarımız iradelerini sandığa yansıtarak güvenle oylarını kullansınlar. Aradan geçen 5 yıllık süreçte bu ucube sistemle maalesef ülkemiz kaybetti. Durumu zaten herkes görüyor ve maalesef her geçen gün kötüye gidiyoruz. Tablo gösteriyor ki; bu iktidar yolcudur” dedi.

"HAYDİ İZMİR!"

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu İzmirlilerin oylarına talip olduklarını belirterek, “Genel başkanımız geçtiğimiz Pazar günü Gündoğdu Meydanı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi İzmirlilere, ‘Her aileden 1 oy istiyoruz. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bana söylenenler kimseye söylenmedi. Sizden hangi partiye oy verirseniz verin ama her aileden bir oy istiyorum. Bu mücadeleyi verebilmek için sizlerle ihtiyacım var. Biz bunu birlikte başaracağız’ dedi. Evet, birlikte başaracağız. İzmirli hemşerilerim desteğini istiyoruz. Haydi İzmir. İYİ Parti’nin TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Hemşerilerimizin sandıkta gerekeni yapacağına inancımız tam. Bir oy Kemal'e bir oy Meral’e” diye konuştu.  

Etiketler; #iyi parti #izmir #müsavat dervişoğlu
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