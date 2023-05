İYİ Partili Dervişoğlu: Köprüden önce son çıkış

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin çok önemli bir seçimin eşiğinde olduğunu vurgulayarak, “Bu Türkiye’nin demokrasisi seçimidir. Demokrasiyle buluşabilme seçimidir. Atatürk'e bile verilmeyen meclisi fesih yetkisinin Tayyip Erdoğan’a verilmesinin sonlandırılacağı seçimdir. Bu seçim ülkemizde gözü olanların iştahının önünü kesecek, Türkiye’nin huzur içinde yaşamasının adımlarının atılacağı bir seçimdir, onun için çok önemlidir. Sessiz bir dalga var. Vatandaşlarımız kararını verdi ama belli etmiyor. Onlar gereğini 14 Mayıs’ta sandıkta yapacak” dedi

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, her gün farklı ilçelerde hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor. 21 yıllık AK Parti iktidarından 10 gün sonra Türkiye’nin kurtulacağını belirten Dervişoğlu, “Sessiz bir dalga var. Vatandaşlarımız kararını verdi ama belli etmiyor. Onlar gereğini 14 Mayıs’ta sandıkta yapacak. Bunu net bir şekilde gözlemliyorum. Vatandaşlar iktidara olan güvensizliğini sahada bizlere ifade ediyor. İktidar kendini çok güçlü hissettiği alanlarda bile vatandaştan sandıkta büyük bir siyasi şamar yiyecektir” dedi.

"SONUÇLAR DEDİĞİMİZ GİBİ ÇIKTI"

İYİ Partili Dervişoğlu, bu seçimin diğerlerinden çok farklı olduğunu vurguladı. Her gittikleri yerde bu durumu seçmene anlattıklarını belirten TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir birinci bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi: “Bugüne kadar gerçekleşmiş seçimlerin hepsinin kendi içinde özel nitelikleri var ama bu seçimler parlamenter demokratik sistemin şartları içerisinde yerleştirilmişti. Ancak mevcut sistemin Türkiye’ye ağır geldiğini ve Cumhurbaşkanına verilen yetkiler çerçevesinde de hızla tek adamlığa evrilme eğilimi sergilediğini her fırsatta dile getirdik. Sonuçları da dediğimiz gibi çıktı. Bunu en iyi anlayan da iktidar sahipleri. Bu sistemin Türkiye'ye, vatandaşlara ağır yükler yüklemesinin yanında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da ağır yükler yüklediğini gördüler. Ama bir inatlaşma içindeler. O sebeple bu seçim sıradan bir cumhurbaşkanlığı seçimi ya da parlamento seçimi değil. Bu seçim aslında sistemin sorgulandığı bir seçim olma özelliğiyle kendini hissettiriyor"

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

"Bu Türkiye’nin demokrasi seçimidir. Demokrasiyle buluşabilme seçimidir. İcrayı parlamentonun denetlemesini temin edebilecek değişiklikleri beraberinde getirecek seçimdir. Hükümete gensoru verme yetkisini meclise bırakacak seçimdir. Meclise bütçe yapma hakkı vesayeti verecek seçimdir" diyen Dervişoğlu, "Atatürk'e bile verilmeyen meclisi fesih yetkisinin Tayyip Erdoğan’a verilmesinin sonlandırılacağı seçimdir. Aslolan hızla tek adamlığa evrilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kabullenemeyeceği ve artık sırtında taşıyamayacağı rejimi değiştirmek olacaktır. Onun için Türkiye demokrasisi açısından köprüden önce son çıkıştır. Bu seçim ülkemizde gözü olanların iştahının önünü kesecek, Türkiye’nin huzur içinde yaşamasının adımlarının atılacağı bir seçimdir. Onun için çok önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu önemin farkında olduğunu görüyorum” dedi.