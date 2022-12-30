İYİ Partili Dervişoğlu'ndan İktisat Kongresi eleştirisi: "Farklı kongre tanzim etmelerini yadırgıyorum"

İzmir İktisat Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kentte Hükümet ve CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrı ayrı iktisat kongresi düzenlenecek olmasına tepki gösteren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni topladığı yerde farklı farklı kurumların kongre tanzim etmelerini yadırgıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yakışmaz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısı ile ülke ve İzmir gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, 2022 yılının toplumun tüm kesimlerinde ciddi problemler yaşandığını ve Türkiye'de neredeyse kimsenin halinden memnun olmadığını gözlemlediklerini söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. Yeni yıldan umutluyuz. Bu ucube sistemden ve iktidardan kurtulacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını Atatürk'e layık bir biçimde kutlayacağız. 2023 yılı, büyük Türk milletinin kurtuluş yılı olarak tarihe kazınacak" dedi.

Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı

Çözüm aşamasına gelen EYT sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "20 yıldır parmağını oynatmayan AK Parti, İYİ Parti'nin çabalarıyla bu adımı atmak zorunda kaldı. Emekli maaşları konusunda dengesizlik var. EYT'de mağdurların nasıl nefes almasını sağladıysak bunda da gereken çabayı göstereceğiz ve asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması için TBMM'de iktidarı uyarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Seçim istiyorlarsa hemen"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin beklenenden daha erken bir tarihte yapılma ihtimali olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, "Türkiye artık seçim sathı mahalline girmiştir. İktidarın yapmam dediklerini yapmaya başlamasından anlıyoruz ki seçim beklenenden daha erken bir tarihte gerçekleşebilir. Ancak 6 Nisan tarihinden sonraya bırakılacak bir takvimi kabul etmemiz mümkün değil. İktidarın, Anayasa'dan dolayı seçime erken almak istemesini anlayışla karşılıyoruz ama bunun ötesinde bir keyfilik olursa izin vermeyeceğiz. Kendi keyfi ve şahsi menfaatlerini öne alarak siyaset yapılmasına son vereceğiz. 'Hangi tarih işimize yarar, hangi şartlar kazanmamızı mümkün kılar' gibi hesaplar için kanun ve kuralların yerle bir edilmesine izin vermeyeceğiz. Seçim istiyorlarsa hemen seçim! Ancak 6 Nisan'dan sonrasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Ayrışmayı doğru bulmuyorum"

İzmir İktisat Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle şubat ayında kentte Hükümet ve CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrı ayrı iktisat kongresi düzenlenecek olmasına ilişkin de İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Ben her zaman birlikten ve beraberlikten yanayım. Bir İzmir sevdalısı olarak ayrışmayı doğru bulmuyorum. Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni topladığı yerde farklı farklı kurumların kongre tanzim etmelerini yadırgıyorum. Buna benzer şeyleri çok yaşadık. Ortak kutlayamadığımız 9 Eylül'ler bile var. Ben burada İzmir'in kendi vicdanından çıkan sesi bu ayrılıklara vesile olan kişilere duyurmasını istiyorum. Ayrı İktisat Kongresi hem İzmir'e hem Cumhuriyete hem de Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yakışmaz. Ama benim söylemem yetmiyor, İzmirliler söylemeli. Milli bayramları, milli günleri beraber anmayı becerebilmeliyiz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutluyoruz, soruyorum. Ellerinizi vicdanınıza koyun yüzümüz var mı? Yüzleri var mı demiyorum yüzümüz var mı? Çocuklarımız yaşadıkları ülkede kendilerine istikbal bulmadıkları için yurtdışında kendilerine imkân arıyorlar biz Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutluyoruz. Ben kendime soruyorum. Yüzümüz var mı? Benim sorduğumu herkes kendi vicdanına sormalı" dedi.

"İYİ Parti iktidarının doğum sancısı"

Partisinin İzmir İl Teşkilatı'nda kongre sürecine yönelik yaşanan tartışmalara ilişkin ise İYİ Partili Dervişoğlu, "Bu süreci, maalesef ilçe kongreleriyle il kongresi arasındaki zamanın genişliği münasebetiyle tarafımızdan çok doğru yönetilememiştir. Bu süreçler kutuplaşma, manipülasyon, bilgi kirliliği olur. Bunlar İzmir'de yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bizler, TBMM'de sizleri temsil ettiğimiz bir pozisyondayız. Yaşımız da kemale ermiş olması münasebetiyle bize 'parti büyüğü' sıfatı yakıştırırlar ama benim tercihim 'ağabey, kardeş' olma sıfatlarıdır. Ağabey parti büyüğü diye anılanlar doğru tercihlerde bulunmalıdır. Sizlerin alın teri ve emeklileriyle birtakım mevzilere taşınan insanların görevi birleştirmektir, kutuplaştırmak değildir. Bunun dışında kim hangi adımı atıyorsa bilin ki onun niyeti bozuktur. Bu zamana kadar bu konuda konuşmadım. Ben sürecin doğru yürütülmesinden yanayım. Bazı art niyetli çevreler tarafından arzu etmediğim tartışmaların içine çekilmek istendim. Ben yıllarca il başkanlığı yapmış biri olarak kongre süreçlerinin nasıl olduğunu, sonucunda nelerin yaşanmasının muhtemel olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Ayrışmak, kutuplaşmak doğru değil. Ama tüm bu olup bitenler de yadırganmamalıdır. İktidara yürüyen partiler de bunlar olur. Düzeltilemeyecek bir şey yok. Çünkü yaşananlar İYİ Parti iktidarının doğum sancısıdır" dedi.

"İYİ Parti birliğine kimse zarar veremeyecek"

İl Kongresi ile ilgili taraf olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Dervişoğlu, "İzmir İl Başkanlığı için şu ana kadar 4 arkadaşımız adaylığını açıkladı, kendilerine başarılar diliyorum. Aday diye lanse edilen ve benim adayım olduğu iddia edilen Emre Eryıldıran, adaylığını henüz açıklamamıştır. İlçe başkanlarıyla temaslarını sürdürüyor ve buna göre aday olup olmamaya karar verecektir. 'Müsavat Dervişoğlu'nun adayı' diye birtakım dedikodular çıktı. Diğer adaylar da benim kardeşim, Emre de dünya ahiret kardeşimdir. İYİ Parti, benim aklımla hareket etmemi icap eden bir alandır. Dostluk ilişkilerimi siyaset mertebelerine göre inşa etmem. İYİ Parti'nin bu süreci doğru atlatabilmesi için tabiki taraf olacağız. Neyden yana taraf olacağız? İYİ Parti'den yana taraf olacağız, Türkiye'den, İzmir'den yana taraf olacağız. 'O onun adayı, şu şunun adayı' türünden tartışmalar gündeme geliyor. Bunlar İYİ Parti'yi tanımayan insanların çıkardığı tartışmalar. İYİ Parti adı iyi ve cesur insanların kurduğu bir siyasi partidir. Fitne çıkarmak, kışkırtmak isteyenlere söyleyeyim; bu ham bir hayaldir. İYİ Parti'nin birliğine, beraberliğine, hedeflerine kimse zarar veremeyecektir. Herkes bunu hafızasına kazımak mecburiyetindedir. Böyle durumlarda fırsatlar olabilir fırsatçılar olabilir ancak bunlar geçmişte yaşadığımız, şimdi ve gelecekte de yaşamamız muhtemel olaylardır. Üç beş kişi ancak çete kurabilir. Biz, 667 delegenin vicdanına hitap etmeyi başaracak bir yapıyız" diye konuştu.

"İlçe başkanlarımızın ehliyetinden eminim"

Toplantı esnasında salondaki ilçe başkanlarına seslenen Dervişoğlu, "Kongre süreçlerinde birçok ilçe başkanı arkadaşım beni aradı, bir ilçe başkanını arayıp şunu delege yazın dedim mi? Şunu yönetime yazın dedim mi?" ifadelerini kullanırken ilçe başkanlarından da 'Hayır' cevabı geldi. Bunun üzerine Dervişoğlu da "Çünkü ben ilçe başkanlarımızın ehliyetinden eminim. Bir bakarsınız kongreye 1 hafta kala ya da kongre salonunda aday çıkabilir. İYİ Parti mensuplarının böyle bir hakkı kullanma yetkisi vardır. Kimse kimseye 'aday olarak çıkamazsın' diyemez" dedi.

Genel Merkezin adayı yok

İl Başkan Adayı Sinan Bezircilioğlu için 'genel merkezin adayı' şeklinde iddialara isim vermeksizin değinen Dervişoğlu, "Bu dedikoduyu burada noktalandırmak için konuşuyorum. İYİ Parti Genel Merkezi'nin İzmir'de bir il başkan adayı yoktur. Şayet 'vardır' diyen varsa bana gelsin, bana getirin. Adaylarımız genel merkezimizde parti büyükleriyle görüşebilir ama genel merkezin bu noktada kurumsal bir iradesi yoktur. Genel başkanımız gelmeden önce, 'İzmir'e güveniyorum, selam söyle' dedi, ben de İzmir'e güveniyorum, sizlere güveniyorum. Arkadaşlarımız adaylara destekleyebilir buna saygı duymayacaksınız da neye saygı duyacaksınız! İzmir'in nasıl yönetileceğine karar verecek irade İzmir İl Kongresi'dir" ifadelerini kullandı.

İl Kongresi'nde nasıl tavır alacağına ilişkin konuşan Dervişoğlu, "'Kongreden kimden yanasınız?' diye sorabilirsiniz. Kongrede bir oyum var, o oyun nasıl kullanılacağını belirlemek için ilçe başkanlarımdan görüş alacağım. Toplu ve özel görüşme yapacağım. İzmir'in kaderinin ne olacağını belirlemek değil. Ben kimim ki... Sizin oylarınızla gelmiş seçilmiş bir kardeşinizim. Ben sizin kaderinizi belirleyecek hakka sahip değilim, sizin belirlediğiniz kadere uymak benim mecburiyetimdir. O kongre salonuna yansıyan iradeye saygı duymak gerekir. Bugün 4 aday var, 5 olur 6 olur. O görüşmelerden yeni bir aday da çıkabilir. O adaya da saygı göstermek gerekir. Adaylarımızı bağrımıza basmak, ayırmamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu enfekte olmuş süreci yerli yerine oturtmaya çalışmak zamanı... Bu enfeksiyonu ortadan kaldırma, birlik beraberlik zamanı... Seçimlerde yaşananların hepsi unutulur ama kongrelerde yaşadığınızı kafanızdan silemezsiniz. Ben bütün ilçe başkanlarımdan istirham ediyorum; hem geride bıraktığımız hem de bu kongreyle ilgili zihninde iyi olmayan bir şey belirmişse lütfen hafızalarını silsinler. Bundan sonra ne yapacağız nasıl yapacağız, bunun belirlenmesi lazım. 'Dervişoğlu'nun kongrede de oyu kime olacak?' sorunun cevabını ilçe başkanlarım verecek" açıklamalarında bulundu.