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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'nın geleceğine dair açıklama

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar" dedi

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'nın geleceğine dair açıklama
31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:39

 İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Dervişoğlu, TBMM'nin 28'inci döneminde önemli gündem maddeleri olacağını belirterek, "Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gereklerini yerine getirerek; ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceğine inanıyorum. Temenni ederim ki önümüzde güzel bir yasama yılı olsun" dedi.

Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar. O bakımdan TBMM'nin açılış gününde ittifakların geleceğine ilişkin bir beyanda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Yİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu #millet ittifakı
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